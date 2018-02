'Ugly Delicious': cuando la gastronomía, el racismo y Netflix se cruzan

" Como cocinero, siempre traté de hacer algo moderno con la comida con la que crecí, haciendo de todo menos comida coreana, y ahora, conforme me voy haciendo mayor, y sobre todo este año, me siento lo suficiente cómodo como para hacer comida coreana y no tener que decir que es una comida fusión francesa. Es lo que es", dijo Chang.

El chef estrena este viernes en Netflix " Ugly Delicious", un programa que, a través de la gastronomía, pretende derribar muros culturales y sacudir el racismo que corroe a la sociedad, incluido a él mismo, que durante años se sintió acomplejado por la comida que se cocinaba en su casa, y que intentó disfrazar con milongas.

En un encuentro con un reducido grupo de periodistas, entre ellos Efe, el aclamado cocinero se sinceró: " No me sentía abochornado, pero desde luego sí que sentí durante un buen tiempo algo de vergüenza, y no sé qué pasó pero ahora me siento más seguro de mí mismo".

Chang cree que el racismo que se vive en las calles se cuela también en las cocinas, y la comida típica de los países en desarrollo sufre el mismo estigma que sus ciudadanos.

" Que a alguien no le guste algo, no quiere decir que no sea válido en otra cultura, que no sea exquisito, o que no tenga una rica historia detrás. 'Ugly Delicious' nos recuerda que tenemos que ser más tolerantes", explicó Chang.

En los ocho episodios de la temporada, Chang desentraña los secretos de comidas icónicas como la pizza, los tacos, la barbacoa o el pollo frito en ciudades como Houston, Copenhague o Tokio.

Lo hace acompañado del protagonista de " The Walking Dead" Steven Yeunlos, los comediantes Jimmy Kimmel y Eric Wareheim, las actrices Gillian MacLaren y Ali Wong y del chef René Redzepi, entre otros.

En un episodio, Chang visita a Cristina Martínez, una inmigrante indocumentada que, gracias a la receta de su barbacoa, lidera un exitoso restaurante en Filadelfia (EE.UU.) que fue elegido por la revista Bon Appetit como uno de los mejores del país.

Martínez desvela los entresijos de la comedia mexicana, al tiempo que cuenta cómo cruzó la frontera por el desierto dos veces, y habla sin embudos sobre su activismo desde la Alianza Popular para los Derechos de los Trabajadores Indocumentados que lidera.

Chang destacó que el título de su programa (feo y delicioso) muestra que " la mejor comida puede ser deliciosa y no ser bonita" y que "lo que es bonito en una culturapuede no serlo en otra, y viceversa".

El dueño de los restaurantes Momofuku considera que la nueva apuesta de Netflix es una oportunidad para explicar "historias que se deberían contar pero nunca se cuentan", y dijo que, como estadounidense de origen asiático, está acostumbrado a no tener "voz" en los medios ni en la ficción.

" Ugly Delicious" se suma a otras apuestas de Netflix para esta temporada en la que abundan los rostros latinos, afroamericanos y asiáticos, como sucede en la comedia "One Day at a Time", la ficción futurista "Altered Carbon", la serie de adolescentes "On My Block" o el nuevo thriller "Seven Seconds".