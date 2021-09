Uma Thurman revela que abortó de joven y se opone a ley antiaborto en Texas

Por AFP



La actriz estadounidense Uma Thurman reveló el miércoles que abortó cuando era adolescente, en una columna de opinión en la que expresó su oposición a la prohibición casi total del aborto en Texas.

"Ha sido mi secreto más oscuro hasta ahora", dijo la estrella de Hollywood de 51 años, en el artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post.

"El aborto que tuve cuando era adolescente fue la decisión más difícil de mi vida, me causó angustia entonces y me entristece incluso ahora, pero fue el camino hacia la vida llena de alegría y amor que he experimentado", escribió.

La actriz, que fue nominada al Óscar por su papel en la película "Pulp Fiction" de 1994, dijo que la ley del aborto de Texas, que entró en vigor el 1 de septiembre, traerá "una crisis de derechos humanos para las mujeres estadounidenses".

"Esta ley es una herramienta discriminatoria más contra los desfavorecidos económicamente", dijo. "Las mujeres y los niños de las familias adineradas tienen todas las opciones del mundo, y se enfrentan a pocos riesgos".

La "Ley del latido de Texas" prohíbe el aborto una vez que se detecta el latido del corazón del feto, lo que suele ocurrir a las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan siquiera que están embarazadas. No hace excepciones en caso de violación o incesto.

El proyecto de ley aprobado por legisladores republicanos de Texas, el segundo estado más grande del país, permite a los ciudadanos denunciar a los médicos que realicen abortos después de las seis semanas o a cualquiera que facilite el procedimiento.

Thurman dijo estar "desconsolada" por una ley que "enfrenta a ciudadanos contra ciudadanos, creando nuevos vigilantes que irán contra estas mujeres desfavorecidas, negándoles la opción de no tener hijos que no están preparados para cuidar".

Contando su propia experiencia, Thurman dijo que quedó "embarazada accidentalmente de un hombre mucho mayor" mientras vivía en Europa al final de su adolescencia.

Dijo que discutió sus opciones con sus padres y decidieron "como familia" que no podía seguir adelante con el embarazo. "Estuvimos de acuerdo en que la interrupción era la opción correcta".

"No obstante, se me rompió el corazón", dijo.

Abortó en Colonia (Alemania). "Me dolió muchísimo, pero no me quejé", dijo. "Había interiorizado tanta vergüenza que sentía que merecía el dolor".

"Elegir no mantener ese embarazo temprano me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba ser", explicó Thurman, madre de tres hijos.

La artista dijo que compartía su propia experiencia "con la esperanza de alejar las llamas de la controversia de las mujeres vulnerables sobre las que esta ley tendrá un efecto inmediato".

El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Texas, argumentando que la ley estatal viola el fallo Roe v. Wade, que marcó un hito en 1973 y en el que la Suprema Corte de Estados Unidos garantizó el derecho al aborto mientras el feto no sea viable fuera del vientre materno, lo que no suele ocurrir hasta la semana 22 o 24 de embarazo.