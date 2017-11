Vuelve El Potro de Sinaloa con la apuesta de ganar un Grammy

"Este disco lo quiero hacer ranchero, ciento por ciento alegre, para la gente a la que le gustan los corridos, las rancheras", dijo a Efe el cantante de 39 años, durante una entrevista en el parque Abraham Lincoln de Burbank, California.

Una suma de temas nuevos "nos está haciendo falta, porque la gente espera algo nuevo", declaró el intérprete, atento a comentarios como "¿Qué pasó con el potro?", "¿dónde está?".

Razón por la que junto a su casa disquera Finarte Music está "trabajando duro y macizo" para completar el volumen.

El primer tema del disco en producción, "El Solicitado", es una especie de autobiografía.

"Es un corrido-historia que me identifica mucho, porque yo vengo de rancho", declaró.

"Conmigo nunca ha existido que me crea más que los demás. Lo que quiere decir el corrido es que una persona humilde, con los pies en la tierra y con la frente en alto, ha sobrevivido", describió.

Aunque todavía no tiene una fecha determinada para el lanzamiento del vídeo de "El Solicitado", que grabó en Sinaloa y se encuentra en fase de postproducción, el Potro de Sinaloa adelantó a Efe un "corte" del trabajo visual de la canción.

El nuevo álbum, con 12 canciones inéditas, contiende además los temas "Corazón duro", "Corrido el picos", "El chamaco", "El rey del amor" y "El compa Gara", entre otros.

José Eulogio Hernández, conocido en la música regional mexicana como El Potro de Sinaloa, cayó en la adicción a las drogas, pero desde el año pasado confiesa públicamente que "gracias a Dios" y con el apoyo de una pastora evangélica en Lancaster, California, logró salir.

"Siempre le doy gracias a Dios, porque Dios es el que me mantiene aquí donde estoy. Es el que me levanta, me da la fortaleza, me llena de amor, de alegría, autoestima, de gozo", insistió.

Con más de 20 álbumes en su haber, desde 1993, forman parte de sus exitosos temas como "Contigo perdí", "Divino tormento", "Porque te quiero" y "Suena conmigo".

"Algunos hermanos me critican porque voy a regresar al mundo. Pero la verdad es que mi relación es directa con Dios", dijo el cantante.

El Potro de Sinaloa estuvo nominado a los premios Grammy 2007 en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano, con el disco "Los Mejores Corridos".

El intérprete confesó que continúa con la apuesta a ganar el importante premio con la nueva colección de canciones.

Su último disco, titulado "El Maz poderoso", lo había lanzado en 2015.