Por Melissa Fernández



El actor y modelo estadounidense de origen cubano, William Levy, anunció el jueves, una vez más, su separación de la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez, “Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, publicó el intérprete de 41 años de edad mediante una historia en Instagram. Sin embargo, minutos después, el mensaje desapareció.

William Levy, quien adoptó a 36 niños mediante la fundación mexicana “Un kilo de ayuda”, recurrió horas más tarde a la misma red social para enviar otro mensaje contundente.

“‘I’m ready for the new chapter in my life” (Estoy preparado para el nuevo capítulo de mi vida), compartió.

El cubano de 41 años de edad se casó con la actriz en 2003 y tuvieron dos hijos: Christopher Alexander de 15 años y Kailey Alexandra de 11.

Durante los 19 años de relación, la pareja se ha caracterizado por terminar y reconciliarse intermitentemente, la causa principalmente se da por los rumores de infidelidad por parte del actor.