El sitio compartió su popular recuento que han denominado "The Shape of 2017", que se adentra en la música que las personas no dejaron de escuchar, las tendencias y los memes del año.

La plataforma reunió a unos 300 “youtubers”, músicos e invitados especiales de más de 20 países para mirar hacia atrás lo que hizo noticia este 2017 de una forma creativa.

Los niños que interrumpen la entrevista de su padre con BBC News, el slime (una gelatina viscosa hecha en casa) y el meme inspirado en la canción “Shooting Stars” de la agrupación australiana Bag Raiders también son mencionados por YouTube en su resumen de este año.

El recuento, que también se ha publicado en una página web habilitada por la plataforma, brinda detalles de los videos más populares de 2017.

Por lo menos, el sitio señaló que se subieron más de 900,000 videos de "fidget spinners" y se registraron unas 8,000 millones de vistas durante el año, solo de este juguete.

El tema "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee encabezó las listas de videos de música del 2017 y abre el #YouTubeRewind.

La canción de Fonsi se convirtió en la primera de la historia de YouTube en conseguir 4,000 millones de vistas, en un aproximado de 204 días.