Los alimentos que debes consumir si tienes diabetes

Hay dos tipos de diabetes: tipo 1, en la que el cuerpo no produce insulina, y la tipo 2, que es la más común y en la que nuestro cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada.

La Asociación Americana de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés), recomienda estos alimentos para pacientes con este padecimiento.

Alimentos que deberías consumir

1. La espinaca, la col berza y la col rizada (kale) son alimentos muy ricos y una ventaja es que cuenta con pocas calorías y carbohidratos, podrías complementarlas en cada comida.

2. Fruta podrías comerla como postre en vez de otras fuentes de carbohidratos en tu plan de alimentación (como almidones, granos o productos lácteos). Una fruta entera pequeña o media taza bastaría. Si consumes cítricos, sumarás el poder de la vitamina C.

3. Las arvejas, frijoles, lentejas, porotos y garbanzos son algunos de los alimentos mas nutritivos. Tienen un alto contenido de fibra que brinda aproximadamente 1/3 del requisito diario en apenas ½ taza, y son buenas fuentes de magnesio y potasio.

4. La proteína como los huevos, la carne de res, cerdo, cordero y de ave sin piel. Las carnes no contienen carbohidratos, por lo que no elevan el nivel de glucosa en la sangre. Debes consumir de 2 a 5 onzas por semana, dentro de un plan equilibrado.

5. Pescado, procura elegir los de alto contenido en Omega-3, un tipo de grasa “buena”.

Se encuentra en las anchoas, arenque, salmón, caballa, sardinas y atún. Evita los que se preparan apanados o fritos en mucha grasa. Y procura consumir de 6 a 9 onzas de pescado a la semana.

6. Nueces y semillas, un claro ejemplo como el nogal y la linaza, también contienen ácidos grasos omega 3.

Una onza de nueces contiene muchas grasas saludables clave y además te ayudarán a controlar el hambre. Otros beneficios son su dosis de magnesio y fibra.

7. Lácteos descremados, por ejemplo, un yogur descremado tiene apenas 15 gr de carbohidratos y 100 calorías (envase de 6 onzas). Las mejores opciones son la leche descremada o con bajo contenido de grasa, el yogur descremado sin sabor y la leche de soya fortificada y sin sabor.

No olvides que las bebidas también afectan tu nivel de glucosa en la sangre.

La ADA recomienda beber agua, té sin endulzar, café, bebidas gaseosas de dieta u otras sin azúcar.

Prueba un chorro de limón u hojas de menta para dar sabor al agua, o prepara batidos de fruta sin azúcar.