Desde el balcón: historias de coronavirus sin tanto coronavirus

Por ser de la onda digital y que la gran mayoría de nuestros sistemas se pueden operar de manera remota, también estoy en cuarentena. Todas las noticias que lees y notificaciones que te llegan viajan parten desde el balcón de mi apartamento.

Desde que explotó el primer caso de coronavirus en Panamá aquel lunes 9 de marzo, probablemente no has escuchado otro tema que no sea ese. En medio del estrés que representa el encierro por la cuarentena obligatoria también debes sumarle que todo el mundo habla del mismo tema. ¿Pesado verdad?

Mira memes y chistes. No veas videos, ni escuches música triste. Tampoco le creas a ese poco de fake news que provocan ansiedad.

En el mundo y en Panamá están pasando otras cosas. Informaciones muy positivas sobre el combate al COVID-19 han surgido. Estrenó la cuarta temporada de la Casa de Papel (debo verla este fin de semana), Copa Airlines hizo un vuelo humanitario para devolver a cientos de chilenos a casa y lo mejor de todo: la gente que sabe de ciencia dijo en la conferencia nuestra de todos los días que en este pedacito de tierra las cosas pudieron estar peores, pero al día de hoy están bien.

Hoy apareció una persona que probablemente de no ser por el coronavirus no lo estaríamos viendo en televisión nacional. Rodrigo Deantonio se llama. Xavier Saéz Llorens lo presentó y de veraz que es un panameño que ha estudiado bastante. Se tiró tremenda explicación sobre los escenarios que se imaginaron desde que explotó el virus y como estamos ahora mismo.

Les confieso que me sentí tranquilo. Espero que nuestros compatriotas sigan respetando las medidas de cuarentena absoluta. Dicen las estadísticas que los hombres son los mal portados. Los que viven en Panamá, San Miguelito y el Oeste se pelean por estar de primeros en las estadísticas de la anti cuarentena. Parece que el quédate en casa, les entra por un oído y les sale por el otro, como decía mi abuelita María.

También hay muchos panameños donando su tiempo, plata y alimentos secos para que aquellos con menos posibilidades económicas puedan comer. Otros están donando mascarillas, unos estudiantes de la Universidad Tecnológica en asociación con la Universidad Santa María La Antigua y la Universidad Latina, le están metiendo duro a la construcción de respiradores que se van a necesitar.

Un video motivador de la bandera de Panamá transportada por helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval levantó ánimos y elevó el patriotismo. “Nito” dijo que van a meter presos a los que anden jugando vivo con el Panamá Solidario ¿Ya veremos?.

No te quito más tiempo… Mañana pasarán mejores cosas y debemos dormir bien y descansar para estar listos. ¡Buenas noches!