Unos 600 invitados a la boda del príncipe Harry de Inglaterra

"Alrededor de 600 personas fueron invitadas al servicio en la Capilla de San Jorge", en el castillo de Windsor, unos 40 km al oeste de Londres, anunció el palacio de Kensington en un comunicado.

"Los 600 invitados asistirán también a la recepción almuerzo en el Salón de San Jorge, que será ofrecida por Su Majestad" la reina Isabel II, añade el comunicado.

Ya por la noche, unas 200 personas asistirán a la recepción privada que ofrecerá el padre del novio, el príncipe de Gales, a cuyo nombre se extendieron las invitaciones.

La Casa Real no desveló el nombre de los invitados.

Poco a poco van conociéndose detalles del enlace entre el quinto en la línea de sucesión a la Corona -pronto el sexto, cuando nazca su tercer sobrino- y la actriz estadounidense.

