El cantante Ed Sheeran contrajo matrimonio con su amiga de infancia

"Ed se casó unos días antes de Navidad. Una ceremonia muy tranquila, había algunos amigos de la escuela, algunos parientes y el sacerdote", declaró al diario The Sun un allegado a Sheeran, 28 años.

"Había una cuarentena de personas, pero no estaban Taylor Swift ni ejecutivos de la discográfica, ni miembros de la familia real. No quería ruido, sino algo verdaderamente íntimo, una pequeña boda de invierno", agregó la fuente.

Sin embargo, el cantante prevé organizar una gran fiesta este año para celebrar el acontecimiento con más personas.

Ed Sheeran había anunciado en enero de 2018 que se iba a casar con su amigo de infancia Cherry Seabron.

"Estamos muy felices y enamorados", había anunciado el cantante en una foto publicada en su cuenta Instagram, con 18 millones de seguidores.

"Es genial conocer gente célebre, pero eso no es la vida, no es la realidad, un día se va a acabar", había declarado Sheeran unos meses antes al diario The Sunday Times.

"Yo sé que Cherry es la única persona que siempre estará a mi lado", agregó.

Ed y Cherry se conocen desde la edad de 11 años, pero comenzaron a salir juntos recién en 2015 y formalizaron su noviazgo en 2017.