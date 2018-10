'A Star is Born': una historia de amor y música con Gaga y Cooper

No es la primera vez que la historia de “A Star is Born” llega al cine, de hecho la versión protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga sería la cuarta adaptación.

El poder de esta nueva película se concentra en sus escenas musicales, canciones originales y la plataforma que provee a Gaga para su primera actuación en Hollywood y a Cooper para su presentación como director y cantante.

Nace una estrella

El primer filme inspirado en esta trama estrenó en 1937, con Janet Gaynor y Fredic March; luego otro en 1954 con Judy Garland y James Mason; y el último, presentado en 1976, pero enfocado en la industria de la música con Barbra Streisand y Kris Kristofferson, brindando a la audiencia un retrato de cada época.

La nueva versión de “A Star is Born” (“Nace una Estrella”, en español), narra la vida de Jackson Maine (Cooper), un alcohólico músico country que descubre a una cantante llamada Ally (Gaga), que se refugia en los covers de canciones clásicas en vez de mostrar su talento como artista y compositora al mundo.

La adaptación de Cooper, que se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en agosto pasado, también marca el debut directorial del intérprete nominado al Premio Óscar.

El actor, que además se estrena como cantante en la producción audiovisual, siempre supo que quería contar una historia de amor que involucrara la música. Como cuenta, fueron una “serie de sucesos, imágenes, sonidos y composiciones” que comenzaron a sumarse y lo atrajeron a esta trama.

“Siempre supe que quería dirigir películas, las películas siempre fueron una gran parte de mi vida cuando era niño. Me curaban, me vigorizaban, me inspiraban, pero no puedes elegir lo que te motiva y tenía la perspectiva de esta película, sabía que quería contar una historia de amor y que podría involucrar la música. No hay manera más pura de comunicar algo que a través del canto, porque no te puedes esconder”, comentó en una entrevista durante una gira en Venecia, donde ya presentó su película.

“Pero sabía que necesitaba el motor y el combustible y lo encontré en ella [Lady Gaga]. Sin ella no hay película”, añadió.

Cooper escuchó cantar en vivo por primera vez a la artista neoyorquina Gaga en un evento benéfico contra el cáncer en la casa de Sean Parker, cofundador del servicio digital Napster, y no dudó en sumarla a la nueva versión de “A Star is Born”.

Tráiler exclusivo de la película 'A Star is Born' Tráiler exclusivo de la película 'A Star is Born'

“Ella fue quien cerró la noche y yo, francamente, me robé ese momento y lo trasladé a la película. Y luego fue una cacofonía de momentos maravillosos, que el equipo y yo pudimos experimentar. Es genial saber que estás en el lugar indicado, en el momento indicado de tu vida y cada vez que ella cantaba en el set, todos nos sentíamos muy agradecidos”, relató Cooper.

Según Gaga, la conexión con el actor fue instantánea. La estrella contó a los medios que el primer gran sueño de su vida fue ser actriz y agradeció a Cooper, por creer en ella.

“Nos pusimos a cantar juntos en mi casa, veinte minutos después de conocernos. Yo comencé a tocar el piano, él comenzó a cantar y yo dije: “¡Dios mío, Bradley! ¡Qué voz! ¡No lo puedo creer!”, comentó la artista también en entrevista en Venecia.

“En mi opinión, tú puedes cantar hermoso pero no es lo mismo que cantar hermoso y también poder contar una historia y cantar desde lo más profundo de tu ser, desde tu corazón y tu alma. Realmente escuché eso en su voz y supe en mi interior que él podía interpretar a una estrella de rock”, expresó Gaga sobre Cooper.

Una historia de amor

La más reciente adaptación presenta una genuina historia de amor, que se sienten en las escenas musicales que comparten los intérpretes como la primera vez que Jack escucha cantar a Ally, y más allá de los bajos y altos de los personajes.

Precisamente son estos momentos los que más encantaron a Gaga durante el rodaje de la película, que estrena este jueves 11 de octubre en Panamá. La cantante aseguró que es un reflejo auténtico de la experiencia que compartieron durante la filmación.

Aparte, como fuerza musical, Stefani Germanotta (el nombre real de Gaga), es imparable y lleva ese poderío a su primer rol protagónico en Hollywood, así como composiciones originales para su personaje, reclutando a colaboradores frecuentes como Mark Ronson, uno de los productores de su último disco “Joanne”, en el proceso.

“Lo que me encantó de cantar en la película fue cantar con Bradley y sentir esa conexión, sentir esa retroalimentación. Nunca hubo un momento en el que nos hayamos detenido porque alguien no cantó bien o porque la música sonaba mal, siempre fue algo muy fluido. Fue tal como él lo contó, grabamos tomas completas así que lo que verán en la película son momentos reales”, dijo Gaga.

En esta película, también participan Sam Elliot, Andrew Dice Clay y Dave Chappelle.