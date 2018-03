Abu Dabi anuncia rodaje de última entrega de Misión Imposible en el emirato

El organismo estatal ha publicado una fotografía del actor con uniforme de piloto, posando delante de un avión militar de la aviación emiratí, junto a dos hombres y seis mujeres vestidos con el atuendo tradicional de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En la red social Instagram, junto a la fotografía se puede leer: " La misión fue hecha posible por Tom Cruise en Abu Dabi, gracias a los talentos locales (...) durante el rodaje de Misión Imposible, Fallout".

En un comunicado, la comisión informó de que el director de la sexta entrega de Misión Imposible, Christopher McQuarrie, empleó en el rodaje un avión de las Fuerzas Armadas emiratíes, que " prestaron apoyo a la película", sin ofrecer más detalles.

La directora ejecutiva de la Autoridad Audiovisual de Abu Dabi, Mariam Eid al Mahiri, dio la bienvenida en la nota a Cruise y a todo el equipo de rodaje, y señaló que esta es la quinta gran producción de Hollywood que se graba en el país " gracias a los esfuerzos" de las autoridades.

La Comisión de Películas de Abu Dabi ofrece a las productoras internacionales apoyo logístico, localizaciones, personal y un reembolso del 30% de los gastos en el país.

Las fuentes oficiales no especificaron en qué lugar del país ni cuándo tuvo lugar el rodaje y si este continúa, pero el periódico emiratí en lengua inglesa The National señaló que concluirá en los próximos días.

Está previsto que la cinta se estrene en las salas de cine en julio de 2018, a pesar de una lesión sufrida por el protagonista durante el rodaje en Londres el pasado verano.

