Actor Elliot Page comparte una fotografía orgulloso de su transición a hombre transgénero

La fotografía de una documentación tan simple e importante como el pasaporte se ha convertido en la manifestación real y visible de su nueva identidad, una transición que le llevó muchos años de dolor y malestar.

El actor nominado al Oscar por su actuación en la película 'Juno' de 2007, compartió con sus seguidores de Instagram su nueva foto de pasaporte, una imagen que le ha hecho sentirse orgulloso de su transición a hombre.

"Nunca pensé que me encantaría una foto de pasaporte", escribió el actor.

La transición de Elliot se vio reflejada en la tercera temporada de “The Umbrella Academy” con su personaje Viktor en lugar de Vanya. La serie de superhéroes se puede ver en Netflix.

Anteriormente conocida como Ellen Page, el actor hizo pública su identidad de género en diciembre de 2020, a través de sus redes sociales con un comunicado conmovedor y lleno de valentía.

“Hola amigos quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar en mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente quien soy. Suficiente para perseguir mi yo auténtico. He sido infinitamente inspirado por tantos en la comunidad trans. Gracias por su valentía, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y seguiré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria”, comenzó su comunicado.

“Amo ser trans y amo ser queer (...) A todas las personas trans que enfrentan acoso, autodesprecio, abuso y amenazas de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor. Todo mi amor, Elliot”, finalizó.

'Atrapado y sin reconocerse'

En una entrevista con Oprah Winfrey un año después de su trasición, Elliot reveló sentirse “atrapado” durante años. Contó que en el estreno de “Juno” en el Festival de Cine de Toronto quiso llevar puesto un traje, pero el estudio le dijo: “No, tienes que usar un vestido”. Aquel episodio le provocó ataques de pánicos tan severos que le hizo perder peso y en ocasiones lo hacían colpsar. “Todo es es una manifestación de ese trauma y malestar que es un problema desproporcionado para las personas transgénero”, contó el actor.

En una extensa y sincera entrevista de portada con la revista TIME, el actor Elliot Page narró cómo fue el proceso de encontrarse consigo mismo hasta realizar el anuncio de su identidad de género. “Finalmente pude convertirme por completo en quien soy”, declaró el intérprete canadiense, que además contó a la publicación que se sometió a una cirugía mamaria como parte de su transición para continuar su vida como un hombre trans.

Durante el diálogo, Page admitió que durante mucho tiempo había sentido una desconexión entre la manera en cómo el mundo lo veía y cómo se sentía. “Nunca me reconocí. Durante mucho tiempo no pude ni mirar una foto de mí mismo”, aseguró el actor a la revista, que por primera vez tuvo a un hombre transgénero en su portada. También subrayó el poderoso papel que juega la ropa en la identidad de género, revelando que el proceso de arreglarse y vestirse para la alfombra roja a menudo se tornaba “insoportable”.