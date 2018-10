Actriz principal en serie ‘La Niña’ visita Panamá

Esta reconocida actriz quien personifica a “Belky” en la serie que ha cautivado a la audiencia de TVN con esta historia que refleja la realidad del enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército colombiano, contó este miércoles 3 de octubre en Noticias AM lo que representó para ella este personaje.

“Represento a una persona que no era famosa sino del común y es un honor para mí escuchar su historia y lo valiente que fue para proteger a su hermano”, detalló

Estupiñán, relató que “está historia llegó para dar esperanza a esas personas que no solo quieren salir, sino cumplir sus sueños”.

Tuve la oportunidad de hablar con la guionista Clara Uribe, quien es muy reservada y era quien me ayudaba a tener ese vínculo [con el personaje]. Siempre lo digo, la admiro y respeto, es una mujer admirable.”- Ana María Estupiñán-

Esta actriz de 26 años, siente que con el personaje de Belky, aprendió a no juzgar jamás. “Uno se imaginaba que los de la guerrilla eran los malos y lo del ejercito los buenos, y uno no debe juzgar sin conocer el por qué de alguien que ha tenido que pasar por este tipo de situaciones. Esto es algo que me quedó para siempre como lección en mi vida”.

Esta joven actriz quien también fue la actriz principal en la serie “La Ronca de Oro”, reiteró que “no vieron este tema o serie como un algo político o para etiquetar grupos armados, más bien lo vimos como una historia de superación y reintegración a la sociedad, haciendo una vida como cualquier otro colombiano”.

No vimos esto como endiosar a un grupo u otro o hacer ver a uno bueno y otro malo. Lo que tuvimos que hacer como actores fue abrazar a esas personas con nuestra actitud y contar la historia con todo el amor y la verdad”, destacó.

De hecho, antes de que saliera la serie al aire, había sido tomado como un proyecto muy fuerte, contó Estupiñán, lo cual les generaba a todos los actores preocupación; pero cuando todo el mundo empezó a ver la serie, los mensajes que recibía eran de identificación con el personaje, donde le compartían las personas que habían sufrido por el secuestro y matanza de un familiar o ver como gente afectada por la guerrilla, estaba decidida a creer que se podía cambiar.

Finalmente Ana María Estupiñán reconoció: “Como Estado hemos fallado, y esta serie, es una invitación a cuidar a nuestros niños y que jamás cambien un lápiz por un arma y que puedan desarrollarse como niños y educarse. Creo que como país estamos en ese trabajo y esta serie ha cambiado todo y en otros países también”, fianlizó.