Actriz de 'Fifty Shades of Grey' hace público su número telefónico

"Me comprometo a levantar la voz por todas las mujeres que no tienen la oportunidad de hablar. Por mi trabajo la gente valora lo que digo, pero yo no quiero hablar, prefiero escuchar".

La actriz sacó su celular y dijo, "Este es mi número de teléfono. Quiero que me llamen y me cuenten su historia a través de una nota de voz, o envíenme un mensaje al correo electrónico, cuéntenme lo que han pasado como mujeres o niñas que han sufrido en este mundo".

Agregó, "si no hablamos el mismo idioma está bien. Tenemos un equipo para eso. Lo traduciremos. Si me van a amenazar con hacerme daño, también tenemos un equipo para eso”.

Mientras Jhonson hablaba, una pantalla situada detrás de ella mostraba su número de teléfono.

Este año, el Festival Global Citizen hizo énfasis en el tema de la agresión sexual.