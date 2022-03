Por Carolina Castellanos (Periodista digital)



Bruce Willis es considerado uno de los mejores actores en el cine de acción estadounidense. Este miércoles 30 de marzo la familia del actor emitió un comunicado en el que informaron que se retira del mundo de la actuación. ¿De se trata la enfermedad que lo afecta?

Se trata de la afasia, un trastorno que deteriora las partes del cerebro responsables del lenguaje, afecta el habla, la comprensión, la lectura, escritura y solo un tercio de los supervivientes de un ictus lo padecen.

El actor de 67 años alcanzó su fama gracias a la película donde interpreta a John McClane en la Jungla de Cristal, con la que se aseguró un espacio en Hollywood después de pasar por series de televisión. Sus cintas como Los Mercenarios’, ‘Armageddon’, ‘Ocean’s Twelve’, ‘El sexto sentido’ y ‘Pulp Fiction’ etc., han logrado obtener más de 2,000 millones de dólares.

La información fue compartida por su exesposa Demi Moore y Rumer, su hija mayor, por medio de las redes sociales.

“Para los increíbles fans, queríamos compartir como familia que nuestro amado Bruce está experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto, y con mucha consideración, Bruce se alejará de su carrera profesional que tanto ha significado para él”, inicia el mensaje aclarando el estado de salud de Willis.

“Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos, porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él”, añade la chica.

Por último, se despide con una frase conmovedora que su padre usaba con frecuencia y la acompaña con el nombre de todos los integrantes familiares. “Como Bruce siempre dice, "Vívelo a lo grande" y juntos planeamos hacer precisamente eso. Con amor, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn”

El trastorno determinado por problemas para comprender o producir el lenguaje (Afasia), lleva consigo una serie de síntomas y que según el portal Mayoclinic son:

Las personas hablan con oraciones cortas o incompletas.

Dicen oraciones sin sentido.

Sustituyen una palabra con un sonido.

Utilizan palabras irreconocibles o que no existen.

No comprenden lo que se les dice (oraciones o palabras).

Escribir oraciones sin sentido o cometen errores en las letras que forman palabras.

¿La enfermedad es neurodegenerativa?

La persona que lo padece le puede provocar impotencia, incredulidad, frustración y rabia, por lo que se puede observar cambios en los hábitos familiares, es decir, pueden presentar desinterés en cosas que disfrutaba hacer como ver televisión o escuchar música. Frecuentemente, tendrán problemas para recordar el nombre de objetos como de personas, por lo que se dificultará mantener conversaciones con los familiares o amigos sobre sus temas favoritos, por lo que el paciente tendrá dificultades para controlar sus cambios de humor y nivel comportamental.

Natalia Melle, logopeda del Hospital Universitario Infanta Elena Valdemoro y miembro del CPLCM, explicó al portal HOLA! las dificultades que pueden experimentar los pacientes, sobre todo, en el ámbito laboral.

"Algunos no pueden proseguir desempeñando la misma profesión por sus limitaciones comunicativas o porque no existen adaptaciones suficientes en el contexto laboral que se lo permitan. Y, socialmente, muchas de sus relaciones se ven afectadas al no poder compartir opiniones, sentimientos, conocimientos con terceros, al no comprender el lenguaje figurado que forman las metáforas, bromas, chistes o el lenguaje no literal, al tener dificultades para comprender conversaciones, películas, obras de teatro, etc”.

¿Qué puede hacer cuando hay un caso de afasia?

En primer lugar, acuda a su médico de cabecera para que el paciente sea diagnosticado e identifiquen la causa que lo provoca. Una vez definida es recomendable que visiten un logopeda para que evalúe el caso y pueda comenzar un tratamiento que minimice lo que más pueda el problema de comunicación.

Consejos para comunicarse con personas con afasia