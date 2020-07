'American Utopia' y David Byrne abrirán la 45 edición del Festival de Toronto

Los organizadores de TIFF, que este año sólo proyectará 50 películas en vez de las más de 300 que habitualmente presenta debido a la pandemia de COVID-19, dijeron que todavía no está decidido si el estreno de "American Utopia" podrá realizarse en un cine y que dependerá de la autorización de las autoridades canadienses y la evolución de la pandemia.

Byrne, uno de los músicos más creativos de las últimas décadas en Estados Unidos y ganador de un Óscar por la música de "The Last Emperor" (1987), protagonizó "American Utopia" en el teatro Hudson de Nueva York de octubre de 2019 a febrero de 2020 interpretando con otros 11 artistas las canciones del álbum que lanzó en 2018 con el mismo título que el espectáculo.

"American Utopia" contiene canciones como "Once in a Lifetime" y "Burning Down the House", dos de las canciones más populares de Talking Heads, el grupo que Byrne creó en 1975 y lideró hasta su disolución en 1991.

TIFF señaló este martes en un comunicado que el film de Spike Lee, ("Do the Right Thing", 1989; "Malcom X", 1992, "BlacKkKlansman", 2018) documenta el espectáculo de Broadway creado por Byrne a la vez que plantea temas sociales y políticos.

Joana Vicente, director ejecutiva y codirectora de TIFF, señaló que "este alegre film transporta a las audiencias a un viaje musical de apertura, optimismo, fe y humanidad. Esto es especialmente conmovedor en un tiempo de gran incertidumbre en todo el mundo. Estamos ansiosos de compartir el entusiasmo de la apertura con las audiencias".

Por su parte, Cameron Bailey, director artístico y codirector de TIFF, afirmó que "Spike Lee de alguna forma siempre ha estado exactamente en su momento y por delante de su tiempo. Con "American Utopia" nos trae las canciones clásica de Byrne y alegre técnica escénica justo cuando lo necesitamos".

TIFF, uno de los festivales de cine más importantes del mundo y considerado como el preferido para estrenar películas con opciones a los Óscar, anunció en junio que celebrará su 45 edición del 10 al 19 de septiembre con proyecciones en autocines, alfombras rojas virtuales y un pequeño número de proyecciones en salas debido a la pandemia de COVID-19.

TIFF también anunció que el 15 de septiembre concederá el Premio Homenaje a la actriz británica Kate Winslet, ganadora del Óscar a la mejor actriz en 2009 por "The Reader", en una ceremonia virtual.