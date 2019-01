'Amigos por siempre' sorprende al liderar taquilla de EEUU

No fue una película de suspenso, de acción o de superhéroes, sino la comedia "Amigos por siempre" la que lideró la taquilla de Estados Unidos y Canadá este fin de semana.

La adaptación de la comedia francesa "Amigos intocables" (2011), una de las últimas producidas por Harvey Weinstein, cuenta historia de un rico tetrapléjico y de su cuidador con antecedentes penales.

Recaudó 20,3 millones de dólares en su fin de semana de estreno, según cifras de la firma especializada Exhibitor Relations consolidadas este lunes.

La película está protagoniza por Bryan Cranston ("Breaking Bad") y Kevin Hart, que tras ser seleccionado animador del Óscar este año decidió dejar el trabajo para no disculparse por unos tuits homofóbicos y antigais que había publicado una década atrás.

"Amigos por siempre" desplazó a "Aquaman", que recaudó 17,3 millones de dólares este fin, 288 millones de dólares desde su estreno hace un mes en Estados Unidos y más de 1.000 millones en todo el mundo.

Es la primera película de DC Comics en lograrlo desde "Batman: El caballero de la noche asciende" en 2012.

El tercer lugar de la taquilla fue para "Mis huellas a casa", que recaudó 11,3 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Bryce Dallas Howard le da voz al perro del título, que vive una serie de aventuras tras ser separado de su amo.

"Spider-Man: un nuevo universo" quedó cuarta con 9 millones de dólares, seguida por "Escape Room", que obtuvo 8,9 millones de dólares.

Completan el top 10 del fin de semana:

6.- "El regreso de Mary Poppins" (7,6 millones de dólares)

7.- "Bumblebee" (7,2 millones)

8.- "On the Basis of Sex" (6,2 millones)

9.- "La mula" (5,7 millones)

10.- "Vice" (3,3 millones)