Angelina Jolie y la secuela de 'Maleficent' buscan derrotar a 'Joker' en EE.UU.

Con la dirección de Joachim Rønning ("Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", 2017) y con Elle Fanning y Michelle Pfeiffer completando el trío femenino protagonista, "Maleficent: Mistress of Evil" relata el enfrentamiento entre la reina Ingrith (Pfeiffer) y Maléfica (Jolie) a raíz del matrimonio entre la princesa Aurora (Fanning) y el príncipe Phillip (Harris Dickinson).

"Maleficent", el filme que dio origen a esta secuela, fue un gran éxito y recaudó en todo el mundo 785 millones de dólares.

Otra secuela que llegará a la gran pantalla este fin de semana es "Zombieland: Double Tap", continuación de la disparatada y apocalíptica comedia "Zombieland" (2009).

Con Rosario Dawson y Zoey Deutch como refuerzos para un gran reparto, "Zombieland: Double Tap" presenta a Wichita (Emma Stone) y Columbus (Jesse Eisenberg) viviendo en pareja junto a Tallahassee (Woody Harrelson) y Little Rock (Abigail Breslin), quienes han desarrollado una particular y cercana relación casi de padre e hija.

En los estrenos limitados, las películas que solo llegan a unos pocos mercados, Taika Waititi, el director detrás de "Thor: Ragnarok" (2017), apuesta en esta ocasión por "Jojo Rabbit", una insólita y satírica mirada a la II Guerra Mundial y el régimen nazi en el que el propio Waititi está acompañado en el elenco por Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson y Stephen Merchant.

Un niño alemán (Roman Griffin Davis), tan embriagado por las ideas nazis que su amigo imaginario es un hilarante Hitler (Waititi), verá cómo su mundo da un vuelco cuando descubre que su madre (Johansson) esconde en casa a una joven judía (Thomasin McKenzie).

También en la oferta limitada de este fin de semana sobresale "The Lighthouse", un drama en blanco y negro y con toques de terror que lleva la firma del cineasta Robert Eggers ("The Witch", 2015).

Willem Dafoe y Robert Pattinson se miden frente a frente en esta misteriosa historia sobre dos fareros en un remoto paraje en los últimos años del siglo XIX.