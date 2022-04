'Animales Fantásticos' encabeza taquilla en Norteamérica

La venta de boletos para la película de fantasía de los estudios Warner Bros., la tercera de la serie "Animales Fantásticos", fue la más baja de cualquiera de las 11 películas de la franquicia Wizarding World, a pesar de encabezar la taquilla del fin de semana, indicó Variety, medio de la industria cinematográfica.

"Animales Fantásticos nunca iba a mantener el éxito de Harry Potter", sostuvo David A. Gross de Franchise Entertainment Research. "Ese fue un fenómeno único en una generación", subrayó.

Parte del brillo y atracción temprana de Potter se ha perdido en momento en que la autora Joanne Rowling -de seudónimo J.K. Rowling- enfrenta críticas por declaraciones sobre sexo e identidad de género de personajes. Pero Gross sostuvo que la serie sigue siendo sólida en el extranjero y debe seguir siéndolo, con costos de producción inflados por la pandemia de Covid-19 de unos 200 millones de dólares.

En segundo lugar, muy por debajo de los 71 millones de dólares de estreno del fin de semana pasado, quedó "Sonic the Hedgehog 2", de Paramount, una película híbrida de animación y filmación real para toda la familia, con 30 millones de dólares. En ella Jim Carrey oficia en un papel de acción real, mientras que Ben Schwartz, Idris Elba y Colleen O'Shaughnessey dan voz a los personajes animados.

El Harry Potter original, el actor británico Daniel Radcliffe, abrazó el lado oscuro como villano en "The Lost City" de Paramount, que recaudó 6,5 millones de dólares para ocupar el tercer lugar por ingresos entre viernes y domingo. Sandra Bullock y Channing Tatum también tienen roles protagónicos.

La comedia de ciencia ficción "Everything Everywhere All at Once" de la productora independiente A24 ocupó el cuarto lugar, con 6,2 millones de dólares. Ese largometraje ha recibido buenas críticas, con una calificación del 97% en el sitio Rotten Tomatoes y los críticos alaban su originalidad.

Su trama forzada presenta a Michelle Yeoh interpretando a una mujer auditada por las autoridades fiscales que se entera de que debe ir cambiando entre versiones de sí misma en diferentes metaversos para salvarlos a todas.

El quinto lugar fue el nuevo estreno de Sony/Columbia Pictures, "Father Stu", con 5,7 millones de dólares. Basada en una historia de la vida real, Mark Wahlberg interpreta a un boxeador que se adhiere a la religión y se convierte en sacerdote después de sufrir una enfermedad muscular.

La película ha obtenido críticas mixtas pero fuertes índices de audiencia. Mel Gibson también está en la plantilla protagónica.

Completan las diez primeras:

"Morbius" (USD 4,7 millones)

"Ambulance" (USD 4 millones)

"The Batman" (USD 3,8 millones)

"KFG Chapter 2" (USD 2,9 millones)

"Uncharted" (USD 1,2 millones)