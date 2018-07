'Ant-Man and the Wasp' y 'The First Purge' llegan a los cines de EE.UU.

"Ant-Man and the Wasp", la película número 20 del estudio Marvel, y "The First Purge", nueva entrega de la saga de suspense basada en "The Purge", son los principales estrenos del fin de semana en EE.UU.

"Ant-Man and the Wasp", de Peyton Reed, funciona como secuela de "Ant-Man" y de "Captain America: Civil War" con una historia centrada en la misión por encontrar a Janet (Michelle Pfeiffer), la madre de Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), que desapareció en el subatómico Reino Cuántico mientras trataba de desarmar un misil nuclear ruso.

Para ello, Hope contará con Scott Lang (Paul Rudd) y su traje con poderes, que le permite reducir o engrandecer su tamaño, para completar la misión.

"The First Purge", de Gerald McMurray, retrocede en el tiempo para explicar el origen de una ley en EE.UU., establecida por un nuevo partido político, que permite cualquier actividad criminal, incluido el asesinato, por un periodo de 12 horas seguidas cada año.

Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade y Steve Harris lideran el reparto del filme. Este fin de semana también se estrenan las cintas "Sorry to Bother You" y el documental "Whitney".

"Sorry to Bother You", de Boots Riley, lleva la acción a un presente alternativo en la ciudad californiana de Oakland, donde un vendedor telefónico afroamericano descubre que la clave para obtener el éxito en su profesión es hacerse pasar por un hombre blanco, lo que le lanza a un macabro universo repleto de metáforas sobre el racismo y la desigualdad.

Lakeith Stanfield, Tessa Thompson, Jermaine Fowler y Omari Hardwick aparecen en el elenco. Por último, "Whitney", de Kevin Macdonald, es el primer documental autorizado por los herederos de Whitney Houston sobre la vida y carrera de esta diva de la música, fallecida en 2012, y contiene material inédito, con escenas cotidianas y grabaciones de la artista.