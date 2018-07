Aumentan los espectadores en Iberoamérica, que siguen eligiendo cine de EEUU

En los 21 países analizados, incluido el mercado hispanohablante de EEUU, se estrenaron 5,668 películas, siendo el porcentaje de cintas nacionales del 16,1% (913 estrenos), señala el informe anual que publica la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales de España (EGEDA) con la colaboración de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA).

Así, y con los datos comparados del quinquenio 2013-2017, el cine hecho en Estados Unidos representa el 83,1% del preferido por los espectadores, lo que le sitúa como el favorito muy por encima del cine iberoamericano (nacional y no nacional), que fue del 12%, y del europeo (el 4%).

Las cintas estrenadas generaron 3.616,2 millones de dólares de recaudación en un mercado potencial de 654,4 millones de personas, con un PIB global de 11,6 billones de dólares y casi 19,000 pantallas cinematográficas.

El estudio analiza el sector cinematográfico y televisivo del año 2017, divididos en 20 países iberoamericanos, los canales hispanohablantes de Estados Unidos, España y Portugal.

Las tres producciones con más éxito en 2017 en Iberoamérica fueron las estadounidenses "Fast and Furious 8", con 41,1 millones de espectadores; "Despicable Me 3", con 41 millones, y "Beauty and the Beast", con 33,3 millones.

En cuanto a las iberoamericanas, las de más éxito fueron la producción brasileña "Minha mae e uma peca 2" (5,1 millones de espectadores), la mexicana "Hazlo como hombre" (4,3 millones de espectadores) y la española "Tadeo Jones 2: el secreto del rey Midas" (3,5 millones).

Las producciones europeas mejor valoradas fueron "Resident Evil: The Final Chapter", "Valerian and the City of a Thousand Planets" y "Ballerina".

Otro dato que aporta el informe es la asistencia media anual que se sitúa en 1,4 películas por habitante con un precio medio de la entrada de unos cuatro dólares.

En la muestra realizada también se recogió información de 80 canales de televisión (55 privados y 25 públicos) correspondientes a 12 países, en total, 257,937 emisiones analizadas y más de 215,000 horas de difusión.

Su estudio pormenorizado concluye que la ficción televisiva tiene un gran impacto en todas las cadenas, con un 26,2 % del tiempo total de emisión y es en los horarios de máxima audiencia cuando se acumula la programación de ficción: 43,6% en el prime time y el 39,2% en la franja de tarde.

Igualmente, se desvela que el promedio de tiempo dedicado por las cadenas de los países iberoamericanos a la ficción televisiva se sitúa en el 26,2% del tiempo total de emisión.

Por géneros, la ficción televisiva elige las telenovelas en un importante porcentaje del 59,4%; detrás, las series con el 25,1%, las miniseries con el 7,3%, y los telefilmes, con el 2,2%.

Respecto al más visto de cada país, nueve series fueron líderes en sus países de origen: "A regra do jogo" (Brasil), "Señores papis" (Chile); "La Niña" (Colombia"), "El príncipe" (España), "Hasta que te conocí" (EE.UU.), "Por siempre Joan Sebastian" (México), "Al fondo hay sitio" (Perú) y "Unica mulher" (Portugal).

El informe destaca asimismo que los países con mayor número de consumidores de cine iberoamericano son Francia, Rusia y Reino Unido, aunque sigue posicionándose en otros países como Alemania, Austria, Italia, Países Bajos, Rusia y Turquía.

Así lo demuestra el estreno allí de 147 películas, entre ellas, "Un monstruo viene a verme", estrenada en 7 de estos mercados, "La promesa", en seis, y "Neruda" y "Una mujer fantástica", ambas en 5 mercados.

Por países, México registró el mayor número de espectadores (345 millones, 23,3 de ellos solo de la película "Coco"), seguido de Brasil (181,1 millones); España (100,2), Colombia (62,6), Perú (51,4) y Argentina (49,4).