Benicio del Toro, nominado a los Emmy por 'Escape at Dannemora'

Del Toro logró esta candidatura en los premios más importantes de la pequeña pantalla gracias a su rol en esta serie, en la que estuvo acompañado por Paul Dano y Patricia Arquette en el elenco y que contó además con Ben Stiller como director.

La 71 edición de los Emmy se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles (EE.UU.).

Del Toro tendrá como rivales en los Emmy a Mahershala Ali ("True Detective"), Hugh Grant ("A Very English Scandal"), Jared Harris ("Chernobyl"), Sam Rockwell ("Fosse/Verdon") y el también latino Jharrel Jerome ("When They See Us"/"Así nos ven").

Se trata de la primera nominación a los Emmy para el puertorriqueño en toda su carrera. Este papel en "Escape at Dannemora" ("Fuga en Dannemora") es el primer rol de importancia en la televisión que Del Toro ha hecho en años, ya que su trayectoria ha estado mucho más enfocada en la gran pantalla.

Ganador del Óscar y del Globo de Oro al mejor actor de reparto por "Traffic" (2000), Del Toro estrenó el año pasado las películas "Avengers: Infinity War" ("Vengadores: Infinity War") y "Sicario: Day of the Soldado" ("Sicario: El día del soldado").

El boricua, que es uno de los artistas hispanos más reconocidos y cotizados en Hollywood, también recibió otra nominación al Óscar a mejor actor de reparto por el largometraje "21 Grams" (2003, "21 gramos") del director mexicano Alejandro González Iñárritu.

Entre sus proyectos más inmediatos sobresale la cinta infantil "Dora and the Lost City of Gold" ("Dora y la ciudad perdida"), que se estrenará en agosto y en la que estará acompañado por un elenco muy latino en el que figuran Isabela Moner, Eva Longoria, Eugenio Derbez y Michael Peña, entre otros.