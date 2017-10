Cifras consolidadas de la firma Exhibitor Relations indicaron que la cinta de ciencia ficción se llevó 32,8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

La historia se desarrolla unos treinta años después de los episodios del primer filme, tras el cual el Blade Runner Rick Deckard (Harrison Ford) logra eliminar a una banda de replicantes, humanoides, con excepción de una de ellos, Rachel.

Ford actúa ahora al lado de Ryan Gosling, alias oficial K --un replicante de nueva generación--, bajo la dirección del canadiense Denis Villeneuve.

Según Paul Dergarabebian, de ComScore, la cinta debutó en 1982 con 27,58 millones de dólares.

Esta vez, superó a otra debutante, "Más allá de la montaña", de Hany Abu-Assad, que cerró el fin de semana con 10,6 millones de dólares.

Protagonizada por Kate Winslet e Idris Elba, la cinta cuenta la historia de dos desconocidos que intentan sobrevivir luego que su avioneta se estrellara en el medio de una cordillera nevada.

La película de terror "Eso (It)", adaptada de un libro del maestro Stephen King, quedó en tercer lugar, con 10 millones de dólares, seguida por el largometraje animado "My Little Pony: La Película", con 8,9 millones.

En quinto se ubicó "Kingsman: el círculo dorado", que la semana pasada estuvo en el primer lugar y este fin de semana recaudó 8,7 millones de dólares.

La lista de las 10 más taquilleras la completan:

6 - "Barry Seal: Sólo en América" - $8,4 millones.

7 - "LEGO Ninjago: La película" - $7 millones.

8 - "Victoria y Abdul" - $4,2 millones.

9- "Línea mortal" - $4 millones.

10 - "La batalla de los sexos" - $2,6 millones.