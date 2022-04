En una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, la medallista olímpica y padre biológico de las hermanas menores del clan Kardashian, criticó a la nadadora universitaria Lia Thomas y aseguró que "es una de las peores cosas que le han pasado a la comunidad trans".

"He dicho desde el principio que no quiero que los niños biológicos jueguen contra las mujeres y las niñas en los deportes. Simplemente no es justo", afirmó Jenner.

“Lia Thomas es una de las peores cosas que le han pasado a la comunidad trans porque es una publicidad muy mala”, dijo.

“He conocido a tantas personas trans maravillosas, haciendo tantas cosas maravillosas, viviendo su vida de manera auténtica”.

Thomas, de 23 años, quien estableció récords de natación en el equipo de natación femenino de la Universidad de Pensilvania, ha sido el centro de la controversia sobre el tema de los hombres biológicos que compiten contra las mujeres biológicas en la NCAA, (Asociación Nacional de Atletas Universitarios, por sus siglas en inglés). Thomas, además, está considerando participar en los Juegos Olímpicos.

“Debemos proteger el deporte femenino. Cueste lo que cueste. Lo que ha hecho Lia, vencer a mujeres biológicas para ganar un campeonato nacional de la División I, es un anatema para lo que representa el deporte y el espíritu de competencia”, escribió Jenner en un editorial a principios de este mes.

El dominio de Thomas este año provocó indignación dentro de la comunidad atlética femenina, que afirmó que ella destruyó los derechos de juego limpio de las jóvenes a las que derrotó.

De Bruce a Caitlyn Jenner

Conocido anteriormente como Bruce Jenner, ganó la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.

En 1992 se casó con Kris Jenner, con la que tuvo dos hijas, Kendall Nicole y Kylie Kristen, convirtiéndose además en el padre adoptivo del clan kardashian (Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian).

En 2015 hizo pública su transición a mujer tras una terapia hormonal que había comenzado años atrás y una serie de intervenciones quirúrgicas. Jenner confesó que la condición de mujer la había sentido y ocultado durante toda su vida.

El 1 de junio de 2015 posó por primera vez como Caitlyn Jenner para la revista Vanity Fair.

