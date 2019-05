Cannes se prepara para un tsunami de estrellas

Bajo el inmenso cartel oficial con la recientemente fallecida directora francesa Agnès Varda colgado en el Palacio de los Festivales, los operarios preparaban los decorados y se aprestaban a colocar la alfombra roja por la que desfilará a partir del martes una lluvia de estrellas.

A los celebérrimos directores como Quentin Tarantino y Terrence Malick, los intérpretes más cotizados como Brad Pitt y Leonardo DiCaprio y los astros de otros artes y mundos - Elton John, Maradona -, se sumó a última hora el oscarizado actor español Javier Bardem, que abrirá el festival junto a Charlotte Gainsbourg.

El director mexicano Alejandro González Iñárritu presidirá el jurado que otorgará el día 25 la Palma de Oro, por la que compiten seis directores ya premiados con el galardón: Tarantino, Malick, así como el británico Ken Loach, los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne y el francés Abdellatif Kechiche.

Almodóvar, nueva oportunidad

Pedro Almodóvar, el "eterno aspirante", lo intentará por sexta vez con "Dolor y gloria", su cinta más introspectiva que el Festival seleccionó pese a haberse estrenado ya en España en marzo. Su filme, protagonizado por Antonio Banderas, junto a Penélope Cruz, tuvo una excelente acogida en la taquilla española.

"Dolor y gloria" competirá junto a otras 20 cintas, entre estas la película más esperada del certamen, "Érase una vez... en Hollywood", el último trabajo de Tarantino para el que reunió por primera vez a DiCaprio y Pitt, respectivamente en el papel de un actor venido a menos en Los Ángeles y su doble en las escenas de acción.

Cannes pisará fuerte desde el primer día, con un reparto "para despertar a los muertos": Bill Murray, Tilda Swinton y Adam Driver, pero también Selena Gómez, Iggy Pop y Tom Waits protagonizan el filme de apertura "Los muertos no mueren", una comedia de zombis dirigida por Jim Jarmusch ("Broken flowers").

Malick presentará su película ambientada en la Segunda Guerra Mundial "A Hidden Life", los Dardenne competirán con "El joven Ahmed", Loach con "Sorry we missed you" y el canadiense Xavier Dolan con el drama "Matthias y Maxime".

Elton John, entre 2 conciertos

En liza por la Palma de Oro, también destaca "Bacurau", dirigida por los brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles e interpretada por Sonia Braga, una cinta de terror en la que unos asesinos tratan de acabar con un pueblo autóctono de Brasil.

Cuatro mujeres competirán por la máxima recompensa, todas ellas por primera vez, como la austriaca Jessica Hausner.

Al margen de la competición, el Festival de Cannes dará amplia cabida a las estrellas de rock: Elton John, en plena gira de despedida, presentará un documental sobre su vida, "Rocketman", y Bono apoyará la cinta "5B" sobre el primer hospital que trató a pacientes con sida en Estados Unidos.

Maradona, los años gloriosos

Pero sin duda el 'outsider' más mediático es Diego Maradona, esperado en Cannes para el estreno de un documental que revive sus años gloriosos con el Nápoles en los 1980, firmado por el británico Asif Kapadia.

No será el único argentino: Juan Solanas presentará su documental "Que sea ley", y la actriz y modelo Camila Morrone - novia de DiCaprio -, protagonizará la ópera prima de la estadounidense Annabelle Attanasio en la que interpreta a la hija de un marine regresado de Irak. Dos cortometrajes competirán además por la Palma de Oro, "Monstruo Dios", de Agustina San Martín, y "La siesta", de Federico Luis Tachella.

Junto a Iñárritu, un año más destacará parte de la plana mayor del cine mexicano, con Alfonso Cuarón que regresa a La Croisette para introducir una versión restaurada de "El resplandor", de Stanley Kubrick, tras haber arrasado el año pasado con "Roma", estrenada en la Mostra de Venecia.

Gael García Bernal exhibirá "Chicuarotes", definida por los organizadores como una "inmersión profunda en la sociedad mexicana".