Capitana Marvel se une al equipo en el nuevo tráiler de 'Avengers: Endgame'

Este avance llega a falta de poco más de un mes para su estreno, el 26 de abril, con Anthony y Joe Russo como directores de uno de los repartos más espectaculares que ha tenido la saga.

Iron Man (Robert Downey Jr), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Capitán América (Chris Evans), Viuda Negra (Scarlett Johansson) y Ojo de Halcón (Jeremmy Renner), entre otros, se reúnen en un mundo en ruinas dispuestos a hacer un último sacrificio.

En el tráiler, de dos minutos y medio y cuidado al máximo para no desvelar el misterio de la trama, se repite el lema "lo haremos, cueste lo que cueste".

Whatever it takes. Watch the brand new trailer for Marvel Studios’ #AvengersEndgame , in theaters April 26. pic.twitter.com/0sOetnYzPu

"Avengers: Endgame" supone el cierre de una tetralogía que ha reventado la taquilla.

La última, "Avengers: Infinity War" (2018), superó los 2.000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo y se situó en el cuarto puesto de la clasificación de filmes más taquilleros de la historia, solo precedida por "Avatar", "Titanic" y "Star Wars: The Force Awakens".

Here's your first look at the new poster for Marvel Studios’ #AvengersEndgame. See it in theaters April 26. pic.twitter.com/pNXSy0x8lI