Chayanne y Bono son las voces de Clyde, el león en la película Sing 2

Por Melissa Fernández



La cinta animada, es una secuela de estreno de la de 2016, y ya se puede disfrutar en cines.

En 2016, el talento los unió y su amor por la música los motivó a salvar el teatro que tanto amaban. Pero ahora, en la segunda entrega de la película animada de Universal estudios, este grupo carismático de animales conocerá el poder de sanación que pueda alcanzar la música, aún para el corazón más triste cuando Buster Moon (el Koala) y su elenco de artistas se preparan para lanzar un deslumbrante espectáculo en la capital del entretenimiento, Las Vegas.

Sin embargo, tienen que encontrar y persuadir a la estrella de rock más solitaria del mundo, Clyde Calloway (El León) para que se una a ellos, el único problema es que Clyde lleva 15 años alejado de los escenarios debido al duelo y a la tristeza que lo consumen.

En esta ocasión el vocalista de U2, Bono le dará vida a Clyde el león en la versión original en inglés y para el doblaje en español la del puertorriqueño Chayanne.

Para esta entrega regresan las estrellas que ya fueron parte de la cinta original: Matthew McConaughey, Scarlett Johanson, Reese Witherspoon, Tori Kelly, Nick Kroll, Taron Egerton, Nick Offerman y se incorporan los cantantes Halsey y Pharrell Williams con nuevos personajes.

“Cantar es muy importante para mucha gente, incluso quienes no están cantando en bandas o cantando en el bar local. La gente canta en el coche y en el baño andando. La música significa mucho para la gente” comentó Bono en una entrevista para el The Hollywood reporter y adelantó que compuso el tema Your song saved my life exclusivamente para la película.

Por su parte, Chayanne, el artista invitado a hacer la voz de Clyde en español, confesó en una reciente entrevista que aceptó la propuesta de inmediato pues se sintió muy identificado con la situación que atraviesa el personaje a quien da vida en Sing 2, sentimientos que comparó con la tristeza que experimentó el puertorriqueño cuando murió su madre en 2014.

"Es un gusto darle voz a Clyde Calloway, es una estrella de rock legendaria acompáñenme próximamente sólo en cines Sing dos” escribió en su cuenta de Instagram junto con un avance de la película.

La colombiana Greeicy Rondón también participa del proyecto con el personaje Porsha Crystal y la integrantes de Ha*Ash, Hanna Nicole y Ashley Grace serán las voces de Rosita y Ash.