La dirección del certamen comunicó hoy la inclusión en su apartado "Berlinale Special" del filme de Coixet, que interpretan Emily Mortiner, Bill Nighy y Patricia Clarkson y que el pasado octubre abrió la 62 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Coixet es un rostro habitual de la Berlinale, en cuya sección "Panorama", fuera de concurso, debutó en 1996 con "Cosas que nunca te dije".

En 2003 entró en competición con "Mi vida sin mí"; volvió a la lucha por los Osos en 2008 con "Elegy"; en 2015 lo hizo con "Nadie quiere la noche", mientras que en 2009 fue miembro de su jurado internacional.

Fuera de concurso presentó en 2007 ese mismo festival "Invisibles, un documental firmado por un colectivo de directores, y en 2011 estrenó "Escuchando al juez Garzón".

Junto a la programación de la película de Coixet, la dirección del festival dio a conocer diez de las películas que integrarán la sección a concurso de su próxima edición, que se celebrará del 15 al 25 de febrero.

Destaca entre ellas la estadounidense "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", de Gus Van Sant, con Joaquin Phoenix y Jack Black en sus papeles principales. De Francia acudirá "Eva", de Benoit Jacquot, con Isabelle Huppert, mientras que por Polonia competirá "Twarz" ("Mug"), de Magorzata Szumowska, y Rusia con "Dovlatov", Alexey German Jr.

De Italia estará en competición "Figlia mia", de Laura Bispuri, mientras que el cine anfitrión luchará en la sección oficial con "In den Gängen", de Thomas Stuber, y "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot", de Philip Gröning.

La próxima edición de la Berlinale se abrirá el 15 de febrero con la película de animación "Isle of Dogs", del estadounidense Wes Anderson y con estrellas como Edward Norton, Bill Murray y Scarlett Johansson. Se trata de la primera vez que un filme de animación abre la sección oficial del festival, cuyo jurado internacional presidirá el director alemán Tom Tykwer.