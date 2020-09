Coppola reestrenará 'The Godfather: Part III' con un nuevo comienzo y final

"Para esta versión del final de la saga de 'The Godfather', he creado un nuevo principio y final, he rehecho algunas escenas, planos y partes musicales. Con estos cambios y la restauración de la imagen y el sonido, es una conclusión más apropiada para 'The Godfather' (1972) y 'The Godfather: Part II' (1974)", señaló el cineasta en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

"Estoy agradecido a Paramount y a su presidente Jim Gianopulos por permitirme revisitarla", añadió.Esta nueva versión de "The Godfather: Part III" llegará primero a los cines y después al mercado doméstico para conmemorar el treinta aniversario de la película.

Al Pacino interpretó por última vez a Michael Corleone en esta nueva entrega de "The Godfather" en la que el emblemático mafioso trataba, una vez más y con escaso éxito, de liberar a su familia de los peligros de la vida criminal.

Diane Keaton dio vida de nuevo a Kay, la esposa de Michael Corleone, y Sofia Coppola se ocupó del personaje de Mary, la hija de ambos.

Aunque se considera que no alcanzó la maestría de las dos primeras películas de la saga, que están situadas entre las joyas absolutas de la historia del cine, "The Godfather: Part III" logró siete nominaciones al Óscar, incluidas las de mejor cinta y mejor director.

"El señor Coppola supervisó cada aspecto de la restauración mientras trabajaba en el nuevo montaje para asegurarse de que la película no solo se veía y se escuchaba de manera impoluta sino que también alcanzaba sus estándares personales y su visión como director", expuso Andrea Kalas, vicepresidenta sénior de Paramount Archives.

No es la primera vez que Coppola ofrece al público una mirada alternativa a alguna de sus películas, ya que, por ejemplo, en 2001 presentó una versión nueva y extendida de su clásico bélico "Apocalypse Now" (1979) bajo el título en esa ocasión de "Apocaypse Now Redux".