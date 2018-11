'Criaturas fantásticas' hechizan la taquilla estadounidense

La segunda precuela de la saga de Harry Potter se embolsilló 62,2 millones de dólares en sus primeros tres días en los cines de Estados Unidos y Canadá.

Escrita por Rowling y dirigida por David Yates, la cinta de Warner Bros. está protagonizada por Eddie Redmaye como Newt Scamander en su colaboración con Albus Dumbledore (Jude Law) para acabar con el villano Gellert Grindelwald, interpretado por Johnny Depp.

En un fin de semana particular, sin dominio de películas de terror o de superhéroes, el segundo lugar fue para "El Grinch" de Universal, que obtuvo 38,1 millones de dólares.

En esta versión de la popular historia de Dr. Seuss, Benedict Cumberbatch le da voz a la amargada criatura verde que detesta la Navidad, acompañado de Rashida Jones, Kenan Thompson y Angela Lansbury.

En tercer lugar, con 15,7 millones en ingresos, quedó "Bohemian Rhapsody", el acelerado film biográfico de Freddie Mercury y la legendaria banda de rock Queen, que ha despertado elogios para Rami Malek en su interpretación del cantante y compositor británico.

"Instant Family", con Mark Wahlberg y Rose Byrne como un matrimonio que recibe a tres niños huérfanos, alcanzó el cuarto lugar, con 14,7 millones de dólares.

La quinta posición fue para "Viudas" (12,3 millones), un thriller feminista dirigido por Steve McQueen, ganador del Óscar por "12 años de esclavitud"

Completan el top 10 del fin de semana:

"El cascanueces y los cuatro reinos" (4,7 millones)

"Nace una estrella" (4,4 millones)

"Operación Overlord" (3,9 millones)

"The Girl in the Spider's Web" (2.5 millones)

"Nobody's Fool" (2,3 millones)