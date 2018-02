Dakota Johnson de 'Fifty Shades': Anastasia es un modelo para las jóvenes

"Creo que (Anastasia) afronta grandes decisiones y problemas en estas tres películas, y pienso que su lealtad consigo misma y su capacidad para ser sincera con su curiosidad emocional y sexual, mientras sigue siendo amable, elegante y fuerte, es un gran ejemplo y un modelo para las mujeres jóvenes", indicó la actriz estadounidense en una entrevista telefónica.

Dakota Johnson y Jamie Dornan se despiden de Anastasia Steele y Christian Grey, respectivamente, con "Fifty Shades Freed", última entrega de la trilogía que ha adaptado las novelas superventas de E.L. James y que llega a la gran pantalla este fin de semana.

Bajo la dirección de James Foley, "Fifty Shades Freed" comienza con la boda de Anastasia y Christian, quienes además de sortear problemas sentimentales y románticos de todo tipo deberán también lidiar con algunos fantasmas del pasado que amenazan sus vidas.

La interpretación de la inocente pero audaz Anastasia Steele le dio a Dakota Johnson (Austin, 1989) su primer gran papel en Hollywood, por lo que la actriz se despide de ella con buenos recuerdos pero también con ganas de mirar hacia el futuro.

"¿Sabes? Me siento increíblemente agradecida y muy orgullosa de estas películas. Estoy orgullosa de haber tenido el honor de interpretar a Anastasia y también estoy emocionada por seguir adelante", detalló.

"Fifty Shades Freed", con algo más de comedia y de thriller que sus predecesoras, muestra la cara más libre y contundente de Anastasia, que toma las riendas de su relación con Christian y que tiene muy claro lo que espera de su matrimonio y de su vida familiar.

Johnson indicó que la "evolución sexual y emocional" que aborda su personaje a lo largo de la saga fue uno de sus grandes alicientes para incorporarse al universo de "Fifty Shades".

Y también destacó el viaje de Christian Grey, que de ser un hombre reacio al amor y volcado en experimentar con el sexo llega incluso a pasar por el altar.

"Ambos cambian no por ellos mismos sino porque quieren. Cada uno se ve en el otro y quieren que (la relación) funcione, así que intentan resolverlo", apuntó Johnson.

Las tórridas y abundantes escenas de sexo, muy poco habituales en una película de un gran estudio de Hollywood, son la marca de la casa de "Fifty Shades", un factor que requería de una gran complicidad entre los dos actores protagonistas.

"Nos llevamos muy bien y eso fue verdaderamente afortunado porque, si no hubiera sido así, habría sido muy difícil", afirmó Johnson sobre su "increíble" sintonía profesional con Dornan.

Además, la artista consideró que la trama sexual de "Fifty Shades", que parte de las experiencias sadomasoquistas de Christian Grey, "ha animado a la gente a ser más abiertos de mente a la hora de hablar de sexo".

Aunque las dos primeras películas de la trilogía fueron vapuleadas por la crítica, "Fifty Shades of Grey" (2015) y "Fifty Shades Darker" (2017) recaudaron 952 millones de dólares en total en las taquillas de todo el mundo.

Y el hechizo de "Fifty Shades" con sus seguidores parece continuar, tal y como se vio en un pase previo del filme la pasada semana en Hollywood donde los fans se arrancaron a aplaudir con la boda de Christian y Anastasia, justo al principio del largometraje, como si fuesen unos invitados más de la ceremonia y el banquete.

Johnson no supo dar razones para explicar la fuerte conexión que siente los fanáticos por los personajes de "Fifty Shades", pero sugirió que el aroma de "cuento de hadas" puede tener su peso en ese aspecto.

La hija de Melanie Griffith y Don Johnson también reflexionó sobre las recientes reivindicaciones feministas de los movimientos "Time's Up" (Se acabó el tiempo) y "Me Too" (Yo también) surgidos a raíz de la oleada de escándalos sexuales en Hollywood.

En este sentido, opinó que la igualdad de salarios y el respeto profesional entre hombres y mujeres son fundamentales.

"Y creo que a las mujeres se les debe dar acceso a más trabajos en esta industria. Me gustaría ver a más directoras y quiero ver historias de mujeres hechas por mujeres. Creo que esto está sucediendo y sucederá más", aseguró.

Por último, la actriz habló sobre su nuevo proyecto junto al cineasta italiano Luca Guadagnino, el director de la aclamada "Call Me by Your Name" (2017) y con quien ya trabajó en "A Bigger Splash" (2015).

Johnson y Guadagnino unirán esfuerzos en "Suspiria", una nueva mirada a la cinta de terror homónima de 1977 de Dario Argento y para la que la artista prometió al público una experiencia fuera de lo común: "Es bastante salvaje y me pregunto lo que la gente pensará de ella".