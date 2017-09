Darín: 'El Donostia es, probablemente, el premio más importante de mi vida'

"Para mí no es un premio, es un reconocimiento, probablemente el más importante de mi vida, no solo por lo que significa, sino por de quiénes viene, en una ciudad que adoro y de una gente que me ha abrazado desde el primer día", aseveró.

"Cada noche, cuando me voy a dormir, tengo media hora de repasar posibles discursos de agradecimiento en mi cabeza y todos son geniales, pero luego a la mañana no me acuerdo de ninguno", dijo el ganador de la Concha de Plata al mejor actor en San Sebastián en 2015, ex aequo con su compañero Javier Cámara, por su trabajo en "Truman".

Por eso, y a su pesar, en esta ocasión llevará un papel escrito, porque es muy emotivo, dice, y, en esos trances, se pone a "lloriquear como una cocinera pelando cebollas" y se olvida de agradecer a quien corresponde.

"Me voy a tomar el trabajo de ser lo más sincero posible en ese agradecimiento", agregó. El actor argentino compareció hoy en una rueda de prensa para presentar, junto a su compañera de reparto Andrea Pietra, la obra de teatro "Escenas de la vida conyugal", con la que vuelve el próximo día 20 a los Teatros del Canal de Madrid, donde ya la representó hace dos años, en aquella ocasión junto a Érica Rivas.

Fueron cuatro semanas en las que colgó el cartel de "no hay billetes" para cada representación, con 150.000 espectadores que acudieron a ver la obra, adaptación de la película "Secretos de un matrimonio", de Ingmar Bergman.

Y su compromiso para repetir la obra en Madrid fue lo que le llevó a aceptar un papel en la película "Todos lo saben", del director iraní Asghar Farhadi -ganador de dos Óscar a la mejor película en lengua no inglesa por "A separation" y "The Salesman"- y junto a Javier Bardem y Penélope Cruz.

Ahora Darín estará acompañado en el teatro por Pietra, tras romper su "matrimonio" profesional con Rivas. "Nos conocemos de hace años, Andrea es un tsunami", ofrece Darín como tarjeta de presentación de una actriz poco conocida en España y con la que ha trabajado en cine y televisión.

"Nos faltaba el teatro, y ahora ya solo redes sociales y artisteo callejero, que nunca es tarde para volver", bromea el porteño. Con semejante actividad, Darín, a sus sesenta años, se ríe de que su "juventud" le va a permitir seguir el ritmo. Eso y que quienes le contratan tratarán de "cuidar al Ricardito" para que "no se les quiebre".

El argentino luce por "órdenes" de Farhadi una tumultuosa melena blanca: "No me deja cortarme nada", dice a Efe con una sonrisa cómplice que da a entender que no le gusta mucho su "look".

La enorme actriz argentina Norma Aleandro, que ya interpretara en 1992 esta misma obra junto a Alfredo Alcón, es quien dirige esta nueva versión de la obra que Bergman escribió originariamente para la televisión sueca en 1973, con Liv Ullman y Earland Josephson; capítulos que acabaron con el tiempo convertidos en un largometraje.