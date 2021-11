Por Ana Carolina Barsallo



Tres días después del estreno de 'Mi fortuna es amarte', la actriz Carmen Salinas sufrió una accidente que aún la mantiene en el hospital. Ante el incierto futuro que le depara a la actriz mexicana, Televisa anunció que será reemplazada en la telenovela.

Desde que Carmen ingresó al hospital el 11 de noviembre, luego de ser hallada inconsciente en su departamento, se encuentra en el hospital en estado de coma y el diagnóstico de los doctores imposibilita que ella pueda regresar al set de grabación pronto.

Anteriormente, el productor de la novela se había pronunciado ante los medios y comentó que 'por respeto' a la actriz no había pensado aún en cómo solucionaría la ausencia en caso de no poder regresar al set. "Tenemos cubierto como poco más de la mitad de diciembre, pero pues, no sé, ahorita lo que hay que hacer es esperar a que dé señales de cómo evoluciona. Yo estoy en comunicación con su sobrino Gustavo y pues a ver que Dios dice", fueron las palabras de Nicandro Díaz.

"Lo de siempre, mi abuelita sigue igual, estable en su gravedad; muy grave. No hay ningún cambio significativo", mencionó Carmelita Plascencia, nieta de Salinas, quien se ha encargado de mantener informado a los medios de comunicación ante el estado de la señora de 85 años.

Debido al indeciso futuro, 'el show debe continuar' y Televisa anunció que tomó la decisión de reemplazar a Carmen temporalmente con tal de dar continuidad al personaje, ya que la novela está al aire desde el 8 de noviembre.

Se trata de la actriz, también mexicana, María Rojo quien continuará el papel de la abuelita Magos. Rojo tiene experiencia en películas como María de mi corazón, Bajo la misma luna junto a Kate del Castillo, Rojo amanecer y otros.

El remplazo se da luego que el cuerpo médico responsable de velar el avance que mantiene la actriz, indicó que en caso que la conciencia de Carmen regrese, ella deberá tomar un tiempo de recuperación prolongado.

Fanáticos de Carmen Salinas recomendaron a sus familiares a que la trasladaran de hospital, a lo que ellos respondieron "No tenemos por qué moverla. Está perfectamente bien atendida y con lo necesario", además, develaron que el actor Eugenio Derbez les ofreció su ayuda con lo que necesitaran, incluyendo un traslado si lo necesitase.

Hasta el momento, han pasado 11 días desde que Carmen Salinas fue ingresada en urgencias y aunque el diagnostico ha sido desalentador, sus sobrinos destacan que ella mantiene movimiento en el cerebro, además de retraer el pie en una ocasión. Son muchos los artistas mexicanos que le han brindado apoyo a la familia en este momento tan difícil.