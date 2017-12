Derbez estrena el adelanto de 'Overboard', una comedia 'con lecciones de vida'

"'Overboard' es una película muy linda llena de lecciones de vida y pueden esperar derramar una que otra lagrimita como lo hicieron con 'Instructions Not Included' (2013). Me gusta hacer películas que diviertan pero también que te toquen el corazón", afirmó el intérprete al desvelar el primer tráiler (el clip se puede ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=oqmzpa18740&feature=youtu.be).

Anna Faris coprotagoniza con Derbez este filme romántico y de enredos que es una nueva versión de la película "Overboard", que en 1987 encabezaron Kurt Russell y Goldie Hawn.

Derbez da vida a Leonardo, un "playboy" egoísta y caprichoso que pertenece a la familia más rica de México, mientras que Faris interpreta a Kate, una madre soltera y trabajadora que ha sido contratada para limpiar el yate del millonario.

Tras despedir a Kate de manera injusta, Leonardo se cae al mar y se despierta con amnesia, una circunstancia que Kate aprovechará para vengarse convenciéndole de que es su esposo y poniéndole a trabajar por primera vez en su vida.

"De la noche a la mañana, Leo pasa de vivir una vida de lujos en un yate a ser un hombre pobre con una esposa, dos trabajos y tres hijas adorables que mantener", indicó Derbez, quien también subrayó que en este "remake" se han invertido las funciones: él se hace cargo del rol de Goldie Hawn mientras que Faris se ocupa del papel que hacía Kurt Russell.

El actor, que también es productor de "Overboard", destacó que no sólo hay grandes actrices estadounidenses en el elenco, como Anna Faris o Eva Longoria, sino que también pudo atraer a muchos artistas mexicanos como Omar Chaparro, Mariana Treviño, Jesús Ochoa, Cecilia Suárez, Fernando Luján o Adrián Uribe.

"Es un orgullo ver una película 'hollywoodiense' con un reparto tan latino y ver que los actores latinos ya estamos pudiendo entrar al mercado estadounidense", apuntó.

Con una filmografía que incluye cintas como "How to Be a Latin Lover" (2017), Derbez hizo historia en 2013 con "Instructions Not Included", la película en español de mayor éxito en la historia de EE.UU. tras recaudar más de 44 millones de dólares.

"Overboard", una película de los estudios Pantelion Films y MGM Pictures que dirigió Rob Greenberg, se estrenará en Estados Unidos el próximo 20 de abril.