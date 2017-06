"Despicable Me 3" y "Baby Driver" reclaman el protagonismo en la cartelera

La cinta de animación para toda la familia "Despicable Me 3" y el filme de acción "Baby Driver" son las principales novedades en la cartelera estadounidense justo antes de la festividad del 4 de julio.

En "Despicable Me 3", dirigida por Pierre Coffin y Kyle Balda, el protagonista, Gru (con la voz de Steve Carell), conoce a su hermano perdido, Dru, y juntos combaten al supervillano Bratt, una antigua estrella infantil de la televisión caída en desgracia que busca venganza contra Hollywood y pretende eliminar Los Ángeles del mapa.

Kristen Wiig, Trey Parker y Miranda Cosgrove prestan sus voces a los otros personajes protagonistas en la versión original de la cinta.

"Baby Driver", del británico Edgar Wright, cuenta cómo un joven amante de la música y con gran talento para la conducción (Ansel Elgort) conoce a la chica de sus sueños (Lily James) mientras trabaja para unos criminales con los que debe cometer una serie de atracos antes de ser liberado de sus funciones.

La cinta cuenta en su reparto con Kevin Spacey, Jon Bernthal, Jon Hamm, Jamie Foxx y la mexicana Eiza González.

También se estrenan las comedias "The House" y "The Little Hours".

En "The House", de Andrew Jay Cohen, un padre de familia convence a sus amigos para crear un casino ilegal en el sótano de su casa después de quedarse sin dinero para sufragar los estudios de su hija.

Will Ferrell, Amy Poehler, Ryan Simpkins y Jason Mantzoukas son los protagonistas de la cinta.

Por último, "The Little Hours", de Jeff Baena, cuenta cómo la vida de un grupo de monjas se ve alterada tras la llegada al convento de un joven y apuesto sirviente, que les descubrirá toda una serie de pecados inexplorados.

Alison Brie, Aubrey Plaza, John C. Reilly y Dave Franco forman el elenco.