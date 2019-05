Directores españoles Oliver Laxe y Albert Serra, premiados en Cannes

Laxe se alzó con el Premio del Jurado, con la historia de un pirómano que regresa a casa de su madre, en una aldea perdida de Galicia, una región del noroeste de España donde los incendios hacen mella.

Serra consiguió el Premio Especial del Jurado con una exploración del libertinaje en el siglo XVIII, con perturbadoras escenas de sexo.

Laxe dedicó el galardón "a los cineastas españoles que intentan hacer un cine esencial, sobre todo en España en un momento en que el cine está muy polarizado".

Después de ganar el premio de la Semana de la Crítica con "Mimosas" hace tres años, Laxe, atraído por las llamas de forma "obsesiva" por su poder estético, presenta un filme en el que se suceden impresionantes imágenes de bosques frondosos, intercaladas por escenas de la vida diaria en un pueblo gallego.

Amador, un hombre de aspecto lánguido y cansado, acaba de purgar una pena en la cárcel. Decide volver con su madre, Benedicta, una mujer cincelada por la vida en el campo. Con ella, retoma las tareas rurales.

"Me interesan las figuras un poco parias, rechazadas por la sociedad", admitió esta semana el cineasta en una entrevista con la AFP.

A propósito del protagonista, "no se trata de juzgarlo, se trata de entenderlo", prosiguió.

Amador Arias, antiguo guarda forestal que encarna al pirómano, tiene una expresión atormentada que permite sentir "que la culpa no es de él, que es del mundo, de este mundo histérico y demencial".

"La película más loca"

Con "Liberté", Serra acomete su última transgresión: en el lapso de una noche en un bosque, convertido en "cruising" (terreno de caza sexual), sus protagonistas, nobles libertinos expulsados de la corte puritana de Luis XVI, se libran al voyerismo, a los juegos sexuales lascivos y al sadomasoquismo en una puesta en escena que no omite ningún detalle.

"Es una película loca, quizás la más loca de la selección", dijo Serra al recibir el premio.

"Las imágenes pueden ser un poco chocantes, pero ese no es mi objetivo. Yo quiero que a la gente le guste mi película, no molestarla", aseguró esta semana el director a la AFP.

Serra explicó que con esta película en francés buscó un hilo conductor que le permitiera atravesar los siglos, hasta el "trash contemporáneo". "Estas cosas son las que suceden en cualquier descampado hoy en día con los jóvenes".

El elenco lo integran actores profesionales como el francés Marc Susini, así como otros dos reclutados en Facebook y dos técnicos del equipo de la película.

"El reparto corresponde a la idea del 'cruising', en el que no hay diferencias entre sexos, clases, ni guapos ni feos", explicó.

"Para los actores fue como un 'trip'. Yo no les daba nada concreto, esperaba que sucediera el evento fatal, cosas que no se pueden repetir. Alguna vez tratábamos de volver a filmar una escena, pero ya no funcionaba, había que estar en un estado especial", recordó el director sobre el rodaje, que tuvo lugar en Portugal.

Cineasta radical, formalista, Serra es un asiduo de Cannes: cuatro de sus cinco películas, incluida la última, "La muerte de Luis XIV", han sido seleccionadas.