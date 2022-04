'Disney retiró a Depp de 'Piratas del Caribe' por acusaciones de abuso, dice su exagente

Por AFP



Johnny Depp fue retirado de la franquicia de "Piratas del Caribe" por las acusaciones de abuso doméstico hechas por Amber Heard, dijo el miércoles su exagente de Hollywood, respaldando la demanda del actor contra su exesposa.

"Mi opinión es que estaba relacionado con las acusaciones que Amber ha hecho", dijo Christian Carino, que trabaja para Creative Arts Agency, en una declaración grabada en video en la demanda por difamación presentada por Depp contra Heard.

Depp presentó un caso de difamación contra Heard por una columna que escribió para The Washington Post en diciembre de 2018 en la que se describió como una "figura pública que representa el abuso doméstico".

Heard, de 36 años, nunca nombró a Depp, de 58 años, pero el actor la demandó por insinuar que era un abusador doméstico y pide 50 millones de dólares por daños y perjuicios.

Heard, nacida en Texas, contrademandó pidiendo 100 millones de dólares y afirmando que sufrió "violencia física y abusos desenfrenados" a manos de él.

Depp presentó la demanda por difamación en Estados Unidos después de perder un caso separado de difamación en Londres en noviembre de 2020, que presentó contra The Sun por llamarlo "golpeador de esposas".

Carino, exagente de Depp y Heard, dijo que Disney nunca indicó explícitamente que Depp sería retirado de la franquicia de "Piratas" debido a las acusaciones de abuso doméstico, pero que estaba "entendido".

Depp, que declaró antes por su cuenta, culpó a las acusaciones de Heard de la pérdida de su lucrativo papel en "Piratas" como el capitán Jack Sparrow.

'Solo llenabas espacio'

Carino, el exprometido de Lady Gaga, también fue interrogado por la relación de Heard con el multimillonario fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, que siguió a su divorcio de Depp en 2017.

Los abogados de Depp leyeron en voz alta mensajes de texto de agosto de 2017 entre Carino y Heard, que protagonizó la película "Aquaman".

"Lidiando con la ruptura. Odio cuando las cosas se hacen públicas. Mira, estoy muy triste", dijo Heard en un mensaje sobre el fin de su relación con Musk.

"No estabas enamorada de él y me dijiste mil veces que sólo estabas llenando espacio", le respondió Carino. "¿Por qué estarías triste si no estabas enamorada de él para comenzar?".

Heard respondió: "Lo sé, pero quería tiempo para llorar y recuperarme en mi propio tiempo".

Cuando un abogado de Depp le preguntó si Heard se refería a Musk o a Depp, Carino dijo: "No lo sé".

También le dio un consejo. "Podrías evitar todo esto si dejaras de salir con gente súper famosa", dijo. "Puedes estar con un gran hombre que no sea famoso".

Al declarar la semana pasada, Depp dijo que las acusaciones de que era una "amenaza, borracho y lleno de cocaína que golpea mujeres" le han costado "todo".

Depp negó haber abusado físicamente de Heard y aseguró que era ella la que era frecuentemente violenta.

Depp, tres veces nominado al Óscar, y Heard se conocieron en 2009 en el rodaje de la película "The Rum Diary" (Diario de un seductor) y se casaron en febrero de 2015. Su divorcio se concretó dos años después.