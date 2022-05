'Doctor Strange' de Marvel pone a prueba el concepto de 'multiversos'

Por AFP



Después de 27 éxitos de taquilla, las películas de superhéroes de Marvel no tienen más mundos que conquistar, así que ahora se dirigen a universos paralelos.

La muy anticipada "Doctor Strange en el multiverso de la locura", que se estrena este viernes en Estados Unidos, envía al hechicero, interpretado por el inglés Benedict Cumberbatch, a saltar entre extrañas, coloridas y aterrorizantes nuevas dimensiones, con la ayuda de la recién llegada adolescente América Chávez (Xochitl Gomez).

La película explora el concepto de "multiverso", popularizado por los libros del superhéroe de caricaturas, en el cual universos infinitos, e infinitas versiones de cada personaje, héroes o villanos, coexisten lado a lado.

"Sí, abrimos esa puerta de par en par", dijo Cumberbatch el lunes durante el estreno mundial en Los Ángeles.

"Y les voy a decir algo, es hermoso, es muy hermoso".

Pero ¿se está volviendo muy complicada una franquicia de Hollywood que ha prosperado haciendo al mundo de las caricaturas accesible para amplias audiencias?

"Doctor Strange en el multiverso de la locura" está lleno de referencias no sólo a las películas que le precedieron, sino también de series de televisión de la plataforma Disney+ como "WandaVision" y "Loki".

Una reseña de la publicación The Hollywood Reporter dice que el concepto de universos paralelos "comienza a parecer una muletilla de la franquicia".

La repetida trama "es una idea fascinante" que sin embargo puede ser demasiado para un universo como el de Marvel, "que ya tiene prácticamente un número infinito de personajes y eventos", escribió John Defore.

Variety consideró que es el tipo de película que obliga "incluso a los más fervorosos seguidores a a aplicarse para poder seguirla".

"Es un enredo atractivo, pero un enredo al fin y al cabo", escribió Owen Gleiberman, de la publicación especializada.

"Momento ideal"

En todo caso, la historia reciente ha enseñado a no subestimar el atractivo del "Universo Cinematográfico Marvel".

La franquicia ha puesto de cabeza las recomendaciones convencionales sobre la falta de atención de los adolescentes de la Generación Z con éxitos como "Avengers: Endgame", de 2019, que fue la última de más de veinte películas interconectadas, retrocediendo más de una década a la original "Iron Man - El hombre de hierro" (2008).

Recaudó casi 2.800 millones de dólares a nivel global, convirtiéndose rápidamente en la producción más taquillera de todos los tiempos antes de que "Avatar" le quitara el título.

"Marvel significa éxito en Hollywood en estos momentos", dijo el analista de Exhibitor Relations, Jeff Bock.

"Y por eso es que nadie pestañea cuando hablas de una recaudación de 150 o 200 millones de dólares en los estrenos", agregó.

Kevin Feige, el influyente presidente de Marvel Studios, dijo la semana pasada que la planificación de las producciones de superhéroes para la próxima década está bien avanzada.

Y el concepto de varias versiones de personajes queridos ya ha sido exitoso, incluyendo "Spider-Man: sin camino a casa", estrenada en diciembre y la tercera película más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos.

Además de la franquicia de Marvel, la reciente comedia de ciencia ficción "Everything Everywhere All at Once" también aborda la idea de los universos paralelos. Protagonizada por Michelle Yeoh, la producción aclamada por la crítica avanza con buenos números de boletería.

"Creo que 'Doctor Strange' llega en un momento ideal porque todo el mundo está hablando sobre lo maravilloso que es el concepto del multiverso, no está desgastado", opina Bock.

"Abriendo una caja"

Aunque por debajo del promedio de una película de Marvel, "Doctor Strange en el multiverso de la locura" ya abarca un respetable 79% en las reseñas del portal Rotten Tomatoes.

"Estamos abriendo una caja. Y habrá muchas más oportunidades para narrativas de aquí en adelante", dijo Elizabeth Olsen, quien retoma su papel como Wanda Maximoff.

"Creo que abrimos nuevas oportunidades para el Universo Cinematográfico Marvel, y estoy ansiosa por ver que podemos hacer con eso".