A través de su cuenta de Facebook el director de cine panameño anunció "ganamos el premio del público en la categoría de documental sobre música en SXSW! Muy contentos y agradecidos! Gracias a todo el equipo y a Rubén por acompañarnos en este gran estreno mundial. Próximamente cerca de ustedes!

El documental titulado "No me llamo Rubén Blades", fue estrenado en el prestigioso Festival South by South West, que se realiza en la ciudad de Austin en Texas, el pasado 10 de marzo.

Por otra parte, el cantautor Rubén Blades publicó en su cuenta de twitter una felicitación para todo el equipo de producción del film.

Este documental podrá ser visto en en nuestro país dentro de la programación del 7° Festival Internacional de Cine de Panamá.