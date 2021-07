¿Por qué Dwayne Johnson accedió a participar de 'Jungle Cruise'?

Por Óscar Ruiz



A partir de esta semana se encuentra en cines de Panamá y en la plataforma Disney+ con Premier Access, la nueva película "Jungle Cruise", protagonizada por Dwayne Johnson, Emily Blunt y Edgar Ramirez.

La película está basada en la primera atracción del parque de atracciones Disney Park, de nombre "Jungle Cruise", y que ahora llega como una mega producción para que la familia entera la pueda disfrutar.

Recientemente se llevó a cabo la conferencia de prensa con el elenco donde aclararon muchas dudas y respondieron preguntas a medios de todas partes del mundo, incluyendo Panamá. Aquí les compartimos algunas de las más destacadas:

Dijiste que sí inmediatamente. ¿Por qué dijiste que sí de inmediato? Dwayne Johnson: "Bueno, el guión estaba en un muy buen lugar, e inmediatamente vi el potencial de esta oportunidad. Y la oportunidad era llevar esa icónica y tan querida atracción de Disney, que existe desde 1955, cuando el parque abrió, que era el bebé de Walt Disney. Había muchos elementos que me hicieron sentir cómodo y me llevaron a decir sí, cuenten conmigo, seremos socios y desarrollemos esto".

¿Te sientes más identificada con el espíritu pulcro de Mary Poppins, o con el espíritu aventuresco de Lily en esta película?

Emily Blunt: "Probablemente me siento un poco más identificada con Lily. Siento que ella es más o menos un desastre. Porque Mary Poppins es muy arreglada y perfecta, y yo no siento que yo camine por la vida de esa manera, así que diré que Lily".

¿Qué se siente ser un villano de Disney y representar a Latinoamérica?

Edgar Ramirez: "Me siento muy feliz. Me encanta que esta película tenga tantos personajes increíbles que te permiten vivir una aventura. Lo que me encanta de mi personaje Aguirre es que te lleva en una aventura hacia el pasado. Y el hecho de ser Latinoamericano, siendo este un elenco tan diverso, donde tenemos a personas de todas partes del mundo, me hace muy feliz. Esta película es un hermoso reflejo del mundo en el que vivimos".

Sin duda "Jungle Cruise" es una película que la familia entera podrá disfrutar, y donde podrán vivir una aventura, ya sea en una sala de cine, o la comodidad de su casa, con un gran elenco, y escenas de gran magnitud como Disney las sabe hacer.