Elle Fanning y Angelina Jolie juntas para segunda parte de 'Maléfica'

La película está filmada en los Pinewood Studios, cerca de Londres y en otras partes de Gran Bretaña, señaló Disney Studios en un comunicado.

Ella Fanning publicó en su cuenta de Instagram una foto suya y de Angeline Jolie. Las dos actrices tienen una sonrisa en los labios, las gafas de sol en la nariz, y la ex de Brad Pitt luciendo en su cabeza los famosos cuernos de "Maléfica".

"Trae a tu madre a trabajar en el set de # Maleficent2", dijo irónicamente la joven actriz de 20 años al publicar esta imagen.

