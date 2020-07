Eva Longoria producirá la serie 'Chicano' y creará contenido latino para ABC

La ficción se basará en la novela homónima escrita por Richard Vasquez que cuenta la historia de una familia mexicano-estadounidense, los Sandovals, que inmigró a Los Ángeles en 1920 y continúa asentada en Estados Unidos hasta el presente.

La cadena ABC, una de las principales emisoras en abierto de EE.UU., ordenó elaborar el guión, que supervisará Natalie Chaidez, quien antes trabajó en otra producción sobre la comunidad latina, "Queen Of the South".

"'Chicano' es solo el primero de muchos proyectos que esperamos de Eva Longoria y Ben Spector mientras buscamos aumentar nuestra lista de programación para el público latino", aseguró la presidenta de la división de entretenimiento de ABC, Karey Burke.

La estrategia de aumentar los contenidos dirigidos al público latino llega después de las numerosas quejas que recibió el canal tras cancelar "The Baker and the Beauty", una serie de televisión que en esta ocasión narraba las aventuras de una familia de origen cubano en Miami, la otra gran capital latina del país.

El argumento de la ficción era el de una familia cubana, que gestiona una pastelería tradicional y vive un giro de 360 grados cuando uno de sus hijos se enamora de una estrella internacional que también le corresponde.

No es la única apuesta por narrar historias sobre la comunidad latina en Estados Unidos, pues Netflix estrenó este año "Gentefied", que narra las aventuras y desventuras de una familia latina que tiene un modesto restaurante en Boyle Heights, un emblemático barrio considerado el centro de la cultura chicana en Los Ángeles.