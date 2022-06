Exempleada de Gianluca Vacchi lo acusa de obligarla a bailar en sus TikTok

Una mujer de 44 años originaria de Filipinas y antigua empleada del famoso empresario italiano, asegura que Vacchi obligaba a todos sus empleados a bailar en sus videos de TikTok.

Gianluca Vacchi, el millonario empresario italiano, famoso por sus bailes en TikTok, está en medio de la polémica luego que salieran a la luz acusaciones en su contra de una exempleada doméstica que afirma haber vivido un infierno mientras trabajó para el italiano.

Laluna Maricris Bantugon, de 44 años, y originaria de Filipinas, presentó su denuncia civil ante el ministerio laboral relativa a sus tres años y medios de labores con el influencer y empresario nacido en Bolonia, según una información del diario italiano La Repubblica de la que se hizo eco la agencia EFE.

El rotativo, según la agencia, señala que Maricris trabajó en la mansión de Vacchi entre el 25 de mayo de 2017 y el 10 de diciembre del 2020. Ahí la mujer expresó que los videos que él hacía para TikTok le causaban "estrés a los empleados" porque sus propios empleados "no bailaban al ritmo de la música". La mujer asegura que cuando los empleados no bailaban al ritmo de la música "perfectamente" Vacchi entraba en cólera, arrojaba su teléfono y hasta la lámpara que usaba para iluminar las grabaciones.

"Nos obligaba a bailar para sus videos de TikTok", explicó la mujer quien busca $70,000 euros como compensación ($74,506 dólares).

La revista People en Español quiso entrevistarlo, pero el italiano respondió con un comunicado.

"En cuanto a las noticias aparecidas en los medios recientemente, no he hecho ninguna declaración o respondido a ninguna petición de entrevista sobre el tema, ni tengo intención de hacerlo".

"Se han difundido de una manera engañosa una serie de alegaciones falsas y faltas de respeto en relación a hechos y acontecimientos sobre los que no se ha presentado nunca una demanda y que no son materia de ningún procedimiento legal. En consecuencia, he ordenado a mis abogados a protegerme en los lugares competentes", dijo Vacchi en el comunicado.

Esta no es la única acusación en contra de Vacchi, de acuerdo al mencionado diario italiano, dos empleados de origen sardo lo demandaron alegando que el empresario les debe 700,000 euros, unos $745,600.