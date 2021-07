El Festival de Cannes, a punto de bajar el telón

"Nitram", del australiano Justin Kurzel ("Assassin's Creed") y "Les intranquilles", del belga Joachim Lafosse, son las últimas de las 24 películas que compiten este año por la Palma de Oro, el mayor número de los últimos tiempos.

La primera, un retrato del autor de una matanza que en 1996 dejó 35 muertos en la isla de Tasmania, suscitó polémica en Australia incluso antes de su estreno, especialmente entre las familias de las víctimas.

"Les intranquilles", un drama sobre el trastorno bipolar basado en la experiencia del propio director, bajará por su parte el telón de esta edición, que marcó el retorno del cine mundial a La Croisette tras la anulación del certamen el año pasado debido a la pandemia.

El palmarés se anunciará el sábado después de una jornada de deliberaciones a puerta cerrada por parte del jurado presidido por el cineasta estadounidense Spike Lee.

- Murakami, en competición -

Con varias películas todavía por puntuar, entre estas "Memoria", con Tilda Swinton, y la francesa "Les Olympiades", ambas estrenadas el jueves, la crítica internacional coincide hasta el momento en que "Drive my car", del japonés Ryusuke Hamaguchi, se merece la Palma de Oro, según recoge la tabla de la revista Screendaily.

Basado en un relato de Haruki Murakami, uno de los novelistas contemporáneos más celebrados, el filme avanza en el tiempo de la misma forma en que sus protagonistas, un dramaturgo y su joven chófer femenina, recorren día tras otro la ciudad de Hiroshima, donde el primero ensaya "Tío Vania", el clásico de Anton Chéjov.

La película, la más larga de toda la competición (2h59), va acercando estos personajes atormentados por la muerte de un ser querido a medida que van derrumbando el silencio en el que llevan años sumidos.

"Absorbente", "profundamente conmovedora", con "profundidades poéticas"... son algunos de los elogios que brindó la crítica internacional a la película de Hamaguchi, que ya compitió en 2018 en Cannes.

- El vuelco de 2019, con Almodóvar -

De ganar, supondría la tercera Palma de Oro asiática consecutiva, después de "Un asunto de familia", del también japonés Hirokazu Koreeda (2018) y de "Parásitos", del surcoreano Bong Joon-ho (2019).

En esa última edición, este "thriller" tragicómico que posteriormente arrasó en los Óscar se estrenó casi al final del certamen y dio un vuelco a las quinielas, en detrimento de la hasta entonces favorita, "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar.

Además de las sorpresas de último minuto, la historia del Festival de Cannes también ha demostrado que crítica y jurado no tienen por qué ir de la mano.

Fue el caso por ejemplo en 2010, cuando nadie vio venir la Palma de Oro para Apichatpong Weerasethakul, por "El tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas".

- Meditar con "Memoria" -

Y el director tailandés, que se caracteriza por una filmografía alegórica admirada por sus colegas y grandes cinéfilos pero incomprendida por el gran público, volvió este año a la competición con "Memoria".

Ambientada en Colombia, con secuencias filmadas en la jungla y diálogos escasos, la cinta fue definida por la revista especializada IndieWire como "un ejercicio más de meditación que como una película, lo que la vuelve magistral".

El musical "Annette", que abrió el certamen el 7 de julio con Adam Driver y Marion Cotillard, "Un héroe", del oscarizado director iraní Asghar Farhadi, y la noruega "The worst person in the world", un estudiado retrato de los milenials, también convencieron a la crítica entre las películas aspirantes.