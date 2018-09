Festival de Cine Fine Arts abrirá con la argentina 'El amor menos pensado'

La muestra incluirá la exhibición de 64 cintas, entre las que destacan "Impulso" (España, 2017); "Ciro & yo" (Colombia, 2018); "My blind date with life" (Alemania, 2017) y "First man" (Estados Unidos, 2018).

Esta última cinta relata la vida del astronauta estadounidense Neil Armstrong y la misión que le convirtió en el primer hombre que pisó la luna. La película aún no se estrena en Estados Unidos, afirmaron los realizadores del festival local.

El festival de cine independiente tendrá la participación, como invitados, del actor boliviano Reynaldo Pacheco, el director panameño Abner Benaim y la actriz dominicana Katherine Castro.

"El amor menos pensado" fue la película designada para abrir el Festival de San Sebastián 2018, mientras que "First man" inició el recién concluido Festival Internacional de Toronto.

Las premiaciones del festival incluyen la mejor película, actor, actriz, corto y mejor documental, categoría en la compite "Rubén Blades is not my name", que explora la carrera y legado del cantante, productor, compositor y actor panameño.

En esta ocasión habrá una sección especial dedicada al cine gastronómico y un homenaje póstumo a la dominicana de origen español Lidia Bastos, fundadora de la Muestra de Cine de Santo Domingo.