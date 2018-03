Festival de Cine de Miami redobla su apuesta por el filme en español

De hecho, por primera vez en su historia, la cita cinematográfica dedica su importante sección Knight Competition íntegramente al cine en español, que este año presenta el estreno mundial de la comedia romántica " Las leyes de la termodinámica", escrita y dirigida por el español Mateo Gil.

Y la sección HBO de Largometraje Iberoamericano regresa al festival con un total de 16 películas " tan increíbles", dijo a Efe el director del festival, Jaie Laplante, como la ecuatoriana " Cenizas", de Juan Sebastián Jácome.

We are proud to present our 2018 official poster created by two-time Pulitzer Prize-winning editorial cartoonist @MorinToon! pic.twitter.com/q6SqJ0mdlm — Miami Film Festival (@MiamiFilmFest) 1 de noviembre de 2017

Se trata de un drama familiar lleno de simbolismos en cuya producción aparece el estadounidense Andrew Hevia, que coprodujo " Moonlight", ganador del Óscar a la mejor película en 2017.

Además del estreno mundial de " Cenizas", Laplante destacó la "premier" de la ecuatoriano-boliviana " El río" (2018), de Juan Pablo Richter, ambientada en un entorno rural y llena de " intriga, belleza y brutalidad".

El festival se inaugura esta noche con la proyección de "Tully", de Jason Reitman ("Juno" y "Young Adult") y protagonizada por Charlize Theron, y se clausurará el día 18 con el estreno internacional de la comedia española "Que baje Dios y lo vea", de Curro Velázquez, con la presencia de Alain Hernández, su protagonista.

Laplante se refirió con entusiasmo al "merecido y emotivo" homenaje que tributa este año el festival al maestro del cine español Carlos Saura (Huesca, 1932), quien, señaló Laplante, "ha participado en 14 ocasiones en el festival.

Más que ningún otro director en nuestra historia", exclamó.

"Carlos no ha estado en el Festival de Cine de Miami desde hace 15 años, así que no podemos desaprovechar esta oportunidad para entregarle el día 11 nuestro Premio Maestro 'Preciuos Gem'", que también recibirá la actriz francesa Isabelle Huppert (París, 1953), con motivo de su 65 cumpleaños, en la categoría denominada Icon (icono) el próximo día 16.

La figura de Saura será abordada en el documental "Saura(s)", en el que el realizador Félix Viscarret retrata y examina de manera muy personal la prolífica carrera artística y la vida de uno de los cineastas fundamentales de la industria española.

Por otro lado, el festival ha declarado el lunes " Día de Dolores Fonzi", en reconocimiento a las tres películas protagonizadas por la estrella argentina que se proyectan en el festival: " El futuro que viene", " Restos del viento" y " La cordillera".

Una novedad de esta edición, destacó Laplante, es la sección Virtual Reality, que sumerge al espectador en una experiencia sensorial de realidad virtual a través de videos con VR Escape.

Asimismo, la edición de este año incorpora una nueva categoría de competición inspirada en el éxito del filme "Moonlight": The Knight Made in MIA Award ("Premio Knight hecho en Miami"), con el estreno mundial de la cinta "Latinegras" y "Make Love Great Again".

"Latinegras: el viaje del autoamor a través de la lente afrolatina", dirigida por Omilani Alarcón, refleja la "celebración de la complejidad cultural y la importancia de amarse uno así mismo y mirar en profundidad en nuestro interior".

Participan en esta competición dotada con un premio de 10 mil dólares una serie de filmes, cortos y documentales que cumplen con el único requisito de haberse rodado en el sur de Florida.

Destacó también Laplante la sección de contenido musical Reel Music, que ha seleccionado cinco obras: "Guaco", "Yo soy así, Tita de Buenos Aires", "Indestructible: el alma de la salsa", "Me My Father and the Cariocas: 70 Years of Music in Brasil" y "Una noche de Calipso".

El documental español "Indestructible: el alma de la salsa", dirigido por David Pareja, es un recorrido musical protagonizado por el cantante de flamenco Diego "El Cigala".

Los placeres de la buena mesa cuentan, también en esta edición, con una cinta de sello criollo que avivará el apetito de los espectadores: la cubano-estadounidense "Cuban Food Stories", dirigida por Asorio Soto.

El Festival de Cine de Miami, una iniciativa del Miami Dade College (MDC), proyectará en esta edición 148 películas de medio centenar de países y se espera, según su director, que atraiga a más de 50 mil espectadores.