Festival 'Escenas vecinas' lleva cine latinoamericano reciente a Nueva York

La organización Cinema Tropical y la Sociedad Fílmica del Lincoln Center informaron este jueves en un comunicado que la cuarta edición del festival tendrá lugar del 22 al 26 de febrero y contará con la presencia de 8 realizadores.

"Con excepcionales producciones recientes de toda la región, este selectivo compendio de películas resalta la variedad de estilos, técnicas y narrativas empleados por los cineastas latinoamericanos en la actualidad", destacaron los organizadores.

El programa de este año incluye cintas aclamadas y galardonadas en festivales internacionales de cine, como "Nuestro tiempo", protagonizada por el cineasta Reygadas junto a su propia esposa e hijos en una audaz exploración del matrimonio y la intimidad.

Tras la inauguración del evento con "Belmonte", del director uruguayo Federico Veiroj, que narra la historia de un exitoso artista que pasa por una crisis familiar mientras prepara una gran exposición, siguen varios éxitos del festival de Cannes 2018.

Se trata de "Chuva é cantoria na aldeia dos mortos", de la brasileña Renée Nader Messora y el portugués João Salaviza; de "Muere, monstruo, muere", del argentino Alejandro Fadel, o "Cómprame un revólver", del estadounidense de origen mexicano y guatemalteco Julio Hernández Cordón.

Otros filmes destacados son "La casa lobo", de los chilenos Joaquín Cociña y Cristóbal León; "Vendrán lluvias suaves", del argentino Iván Fund; "Algo quema", del boliviano Mauricio Alfredo Ovando, y "Una corriente salvaje", de la española Nuria Ibáñez.

La programación también incluye varias óperas primas, entre ellas "Wiñaypacha", del peruano Óscar Catacora; "Baixo centro", de los brasileños Ewerton Belico y Samuel Marotta, y "Enigma", del chileno Ignacio Juricic Merillán.

El festival presenta, además, una selección de cortometrajes, entre ellos "Parsi", del argentino Eduardo Williams, exparticipante del Festival Art of the Real y del Festival de Cine de Nueva York y ganador del Premio del Lincoln Center para Artistas Emergentes de 2019.

También asistirá la chilena Camila José Donoso, otra exparticipante del Art of the Real, quien presentara su más reciente película titulada "Nona. Si me mojan, los quemo", un proyecto híbrido compuesto de material digital, video y 16mm.