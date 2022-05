Todo listo para el noveno Festival Nacional de Cine Pobre 'Panalandia'

Del 25 al 28 de mayo disfruta de lo mejor del cine pobre de Panamá y Centroamérica, las presentaciones de películas serán desde la Casa de la Cultura y el espacio de formación desde el auditorio de la Escuela de Bellas Artes de David, Chiriquí. La entrada es completamente gratuita.

Se estarán presentando 25 películas panameñas y 16 películas centroamericanas, durante las 4 días del festival, el equipo de juradxs conformado por Ernesto (Tito) Mantovani, Xochil Vergara y Liliana Pinedo seleccionan las películas que recibirán las estatuillas por destacar en su realización, ingenio y producción. Las estatuillas son realizadas por el artista chiricano Johny Montenegro.

Como todos los años Panalandia invita a reflexionar sobre nuestro entorno, en esta edición a “Decodificar el orgullo”. Las etiquetas se arraigan con facilidad en nuestro imaginario colectivo gracias a las construcciones culturales que nos inculcan desde pequeños en nuestro ámbito educativo, familiar, comunitario, y en los medios de comunicación.

De esta manera, construcciones culturales como puente del mundo corazón del universo, crisol de razas, pro mundi beneficio, orgullosamente panameños, My name is Panamá, y el país más desarrollado de Centroamérica, se afianzan con facilidad en nuestro imaginario colectivo e individual.

Mientras tanto pasamos por alto índices que nos hablan de otro Panamá. O que según el Banco Mundial es el tercer país más desigual del continente americano; que sitúa a las comarcas entre las áreas más marginadas del país; a Colón como la provincia en la cual el 42.7% de sus habitantes vive en pobreza total, superando el índice de pobreza total para el país; y el Sexto Informe de la Región 2021 establece que al 59% de les panameñes no les alcanza los ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

Acompáñanos durante estos días, durante las tardes de 4:30pm a 7:00pm tendremos el espacio de formación con talleres y charlas diarias para pensar en la escritura de nuestras historias para llevarlas al cine. Continuamos de 7:30pm en adelante en la Casa de la Cultura, donde se presentarán la programación y se cierra la noche con presentaciones de artistas de Chiriquí con música en vivo.

Gracias al apoyo de grandes organizaciones se hace posible este festival: Ciudad del Sabor, Asociación de Periodistas de Chiriquí, Restaurante El Juancho, Hotel Castilla, Ministerio de la Presidencia, Gente TVN, TVN Pass, Quiubo Estéreo, Cool FM, Radio Universitaria 93.3, Hotel Iris y Cervecería Feroz.

Encuentra más información en www.panalandia.info o escríbenos al 66145543.