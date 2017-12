Anderson regresará así al festival berlinés, donde en 2002 presentó "The Royal Tenenbaums", dos años después con "The Life Aquatic with Steve Zissou" y en 2014 "The Grand Budapest Hotel", película que ganó el Oso de Plata Especial del Jurado.

Se trata de la primera vez que un filme de animación abre la Berlinale, destacó en un comunicado, el director del festival, Dieter Kosslick, que califica la película de "fascinante".

La cinta se centra en Atari, un niño de doce años acogido por un alcalde corrupto de Megasaki City, quien parte en busca de su perro después de que el político haya deportado a todos los canes, por decreto, a una isla.

La Berlinale se celebrará del 15 al 25 de febrero próximo y el presidente de su jurado internacional será el director alemán Tom Tykwer, asimismo un habitual entre los cineastas que han presentado algunas de sus películas en ese certamen.

El festival está estos días envuelto en cierta polémica, ya que un destacado grupo de realizados alemanes, entre ellos Fatih Akin, Maren Ade, Doris Dörrie y Volker Schlöndorff, publicaron una carta abierta pidiendo la renovación de sus estructuras.

El colectivo de cineastas reclama mayor transparencia en la elección del director que deberá sustituir a Kosslick, que lleva 16 años en el cargo y cuyo contrato expira en 2019.

Para los firmantes, la mera repetición del esquema establecido resta atractivo al festival de cine berlinés respecto a su competencia europea, especialmente Cannes y Venecia.

La designación del director de la Berlinale es competencia del Ministerio de Cultura, cuya titular actual es Monika Grütters, de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel.

El grupo de cineastas considera que la elección debería corresponder a un equipo, encargado de llevar a cabo esa renovación, mientras que se teme que la sucesión se produzca por designación de Grütters en una persona de su confianza.