Filme reivindica la historia del cura Claret y su legado progresista

Por AFP



Con un filme que recorre casi un siglo de historia de España se reivindica la figura del padre Antonio María Claret, fundador en el siglo XIX de los claretianos, su lucha contra el esclavitud y las discriminaciones.

Estrenado en Roma con una proyección especial en el cine Farnese, la película, fue entregada por el director, Pablo Moreno, al papa Francisco al margen de la audiencia general del miércoles.

Se trata de un retrato positivo del controvertido santo español, cuya figura desató por décadas críticas por su cercanía al poder al haber sido confesor de la reina Isabel II y arzobispo en Cuba.

"Sufrió una campaña para adulterarlo, de falsas noticias", comentó Moreno, autor de nueve películas en su mayoría de inspiración religiosa.

Protagonizada por el actor Antonio Reyes, la cinta narra la vida de Claret, desde su años de joven empresario del téxtil hasta su muerte a los 62 años en el exilio en Francia en 1870.

"Queremos reivindicar al Claret progresista", explicó Moreno, quien se basó en la amplia documentación del periodista José Martínez Ruiz, conocido por su seudónimo Azorín, quien a su vez tuvo que terminar su investigación en los años 30 de siglo XX, también en el exilio.

"La película es una declaración de intenciones. De cómo queremos que sea la iglesia", confesó el director.

El filme será estrenado en septiembre en España y distribuido en varios países de América Latina y en Francia.

La vida del arzobispo Antonio María Claret quedó marcada por los 10 años que vivió como arzobispo en Cuba, donde descubrió las injusticias que padecían los esclavos en las plantaciones, elaboró las leyes de Indias y combatió enérgicamente la discriminación contra el matrimonio entre personas de distinta raza.

"Ha sido una producción muy diferente. Me ha enriquecido mucho. He descubierto un mundo y un personaje que no conocía", contó Reyes, conocido por la serie de televisión Gran Hotel.